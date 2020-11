Grande Fratello Vip: Stefania Orlando furiosa con Francesco Oppini

Ancora tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a perdere le staffe è stata Stefania Orlando.

Di nuovo maretta nella casa più spiata di tutta Italia. I conflitti stavolta sembrerebbero essere partiti da Stefania Orlando. La donna è sbottata contro Francesco Oppini, il figlio della celebre Alba Parietti. Scopriamo insieme che cosa è successo e come ha reagito Stefania.

Leggi anche->Stefania Orlando, spunta il fratello segreto: “Nessuno parla di me”

La bella Stefania ha decisamente perso le staffe. Il motivo sarebbe l’atteggiamento di Francesco Oppini, il quale continua ad evitare di schierarsi dalla parte di un gruppo all’interno della Casa. La donna non è riuscita a trattenersi e ha confessato all’uomo i suoi pensieri. Vediamo allora che cosa ha detto.

Leggi anche->Scherzo Oppini, Stefania Orlando difende Tommaso: “Era divertente”

Di fronte alle escandescenze di Stefania, Oppini è rimasto fermo sulle sue decisioni. L’uomo infatti ha ribadito di non essere assolutamente intenzionato a schierarsi dalla parte di un gruppo, e di non comprendere il motivo dell’insistenza della donna. Le reazioni di Francesco hanno indispettito la Orlando ancora di più, che non è riuscita a trattenersi. “Basta, finiamola qui. Io non volevo fare discussione.” ha commentato.

Leggi anche->Grande Fratello, attacco di Dayane Mello a Stefania Orlando: il motivo

“Non penso tu sia ambiguo… Penso però che tu abbia fatto una scelta ambigua. A me dà fastidio.” ha dichiarato Stefania rivolta a Francesco. Oppini ha scelto di dormire nella camera blu insieme a tutto il gruppo, e ciò deve avere infastidito non poco la donna. Il figlio di Alba Parietti ha però tenuto a specificare di essere stato invitato da Tommaso Zorzi nella stanza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stefania Orlando contro Oppini: “Anche tua madre sarebbe d’accordo con me”

La discussione tra Stefania Orlando e Francesco Oppini non si è spenta nell’immediato, anzi, è proseguita per un po’. “Posso dirtela tutta? Secondo me anche tua madre Alba Parietti sarebbe d’accordo con me. Penso che ci rimarrebbe male.” ha dichiarato la donna. “Io ci sono rimasta male.” ha concluso. Tutto il pubblico è adesso in attesa di scoprire se i due concorrenti riusciranno a chiarire e a rimettere le cose a posto.