Grande Fratello Vip, Guenda Goria rubacuori: tutti pazzi per lei

La bella Guenda Goria si trova al centro tra due fuochi ardenti. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella vita sentimentale della donna.

Si parla ancora di Guenda Goria. La ragazza è nuovamente sotto la luce abbagliante dei riflettori, ma questa volta i gossip non riguardano la sua famiglia. Sono i suoi spasimanti a far discutere, e le chiacchiere aumentano sempre più. Leggiamo allora tutto quello che è successo.

Guenda si è presentata al pubblico come una donna forte e indipendente, fragile ma capace di prendere in mano le proprie sofferenze e di trasformarle in qualcosa di bello. Nonostante le scarse attenzioni ricevute dai due genitori, Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, la concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto dell’amore un suo punto di forza. Adesso sono però proprio i suoi amori a far mormorare tutti i follower.

Stando a quanto sussurrato dai rumor, il cuore di Guenda è in mano ad un uomo, un certo Telemaco, più grande di lei. Mamma Maria Teresa sembrerebbe però non apprezzare del tutto il fortunato, soprattutto perché già padre di due figli, avuti in precedenza da diverse relazioni. La signora Ruta preferirebbe vedere la figlia tra le braccia di un ‘motociclista scapestrato‘. Quest’ultimo, però, non ha tardato a fare la sua apparizione.

Proprio così, prima per il magazine Chi e poi nel salotto di Barbara D’Urso è infatti apparso un certo Christian Leone, il secondo cuore rubato dalla bella Guenda. L’uomo ha raccontato, il 1 Novembre 2020, a Live- Non è la D’Urso di aver avuto lo scorso ano una liason con la gieffina, durante un soggiorno a Sharm el-Sheikh. A quanto pare però, durante la vacanza, era presente anche Telemaco.

Guenda Goria: l’intervista a Christian Leone

Dopo aver raccontato di essersi frequentato con Guenda Goria, Christian Leone ha addirittura ammesso che la donna stava uscendo con lui e con Telemaco praticamente contemporaneamente. Christian, dopo una breve e passionale storia, ha deciso però di accantonare Guenda per sistemare le cose con la moglie. La Goria si è dunque gettata tra le braccia di Telemaco, e la loro relazione è proseguita per un po’, tra molti alti e bassi. Le voci mormorano però l’esistenza di un terzo uomo. Il rumor ha avuto origine da Ciacci, il quale però non ha per il momento rivelato alcun nome.