Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti puntata 2 novembre 2020

Grande Fratello Vip: tutte le notizie sul nuovo appuntamento del lunedì con il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nuovo appuntamento settimanale del lunedì quello del Grande Fratello Vip; come al solito guida il racconto Alfonso Signorini aiutato dai due opinionisti Pupo e Antonella Elia. Cosa succederà questa sera? La scorsa puntata di lunedì 26 ottobre è stata seguita da 3.114.000 (19,2% di share), con una netta crescita in seconda serata (media di 797.000 spettatori e 20,1% di share). Ecco le anticipazioni per questa puntata.

Grande Fratello Vip: anticipazioni

Anche in questa puntata, come già accaduto in altre occasioni, non ci saranno eliminati. I nominati – che ricordiamo essere Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini – non verranno esclusi dal gioco, ma dovranno aspettare il verdetto fino alla puntata di venerdì 6 novembre.

GF Vip, Andrea Zelletta ritorna nella Casa e ammette: “Ho avuto paura”

Quasi sicuramente si parlerà della festa di Halloween che ha visto gli inquilini addobbati con i classici costumi spaventevoli. In particolare a questo party è accaduto qualcosa che non è sfuggito agli occhi dei telespettatori: un bacio tra Adua Del Vesco e Dayane Mello.

Dayane Mello: “Il compagno di mia madre mi ha picchiata”

Occhi puntati poi sulla new entry Paolo Brosio, entrato nella Casa lo scorso venerdì: inizialmente la sua partecipazione avrebbe dovuto essere dall’inizio, ma purtroppo è stato colpito da Coronavirus e per questo ha dovuto trascorrere diverso tempo fuori dal gioco per la convalescenza.

Un’altra concorrente risultata positiva al virus è Selvaggia Roma, l’influencer ex partecipante a Temptation Island con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Inizialmente aveva negato di essere lei quella colpita dal Covid in un’intervista ad Adnkronos, salvo poi fare marcia indietro e ammettere la propria positività. Resta quindi da capire quando potrà varcare la porta rossa, così come gli altri due concorrenti già annunciata Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Entrambi hanno scritto sui propri social di essere negativi, quindi l’ingresso è semplicemente rinviato.

Andrea Zelletta invece è tornato nella Casa da cui era uscito per motivi personali. Cosa accadrà stasera? Non resta che guardare la nuova puntata alle 21.25 su Canale 5.