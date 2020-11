Gigi Proietti, il retroscena di Nadia Rinaldi: “Il nostro ultimo bacio…”

Intervenendo a Pomeriggio Cinque dopo la scomparsa di Gigi Proietti, Nadia Rinaldi è scoppiata in lacrime ricordando gli ultimi momenti vissuti con lui.

La notizia della morte di Gigi Proietti è arrivata stamattina come un fulmine a ciel sereno per tutti, ma in particolar modo per Nadia Rinaldi. La nota attrice, intervistata poco fa da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, è apparsa davvero molto provata per una così grave perdita. Parlando proprio del suo rapporto con lui, è scoppiata in lacrime confessando di essere riuscita vederlo e abbracciarlo per un’ultima volta.

Il dolore di Nadia Rinaldi: per la morte del grande Gigi Proietti

“Sono riuscita a vederlo e accarezzarlo per l’ultima volta… Gli ho dato l’ultimo bacio… E’ sempre stato un uomo generoso…” ha confessato ai microfoni di Pomeriggio Cinque Nadia Rinaldi. Un rapporto speciale la legava a Gigi Proietti: in collegamento da Roma, lei stessa ha rivelato che fu lui a insegnarle tutti i trucchi per diventare una grande attrice, spronandola a non mollare mai nonostante le difficoltà: “Lui ha realizzato il mio sogno… – ha detto -. Mi ha insegnato a non mollare mai… Per me è stato un grande papà… Di lui avrei tante cose da raccontare…”.

Fu il popolare attore ad accompagnare Nadia Rinaldi all’altare al posto del padre, venuto a mancare anni prima del suo matrimonio: “Quando ho perso mio padre mi è stato vicino… Mi aveva fatto la promessa che mi avrebbe accompagnato all’altare nel momento in cui mi sarei sposata… Ha mantenuto la promessa…”. Poi Nadia Rinaldi non è riuscita a trattenere la sua commozione, limitandosi a dire: “Non sto bene oggi Barbara…Non ce la faccio proprio…”.

