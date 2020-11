Gigi Proietti morto | il toccante ricordo di Enrico Brignano | FOTO

Su Instagram Enrico Brignano tributa la figura di Gigi Proietti morto nelle scorse ore, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

Sono parole molto belle e profonde quelle che Enrico Brignano rilascia per omaggiare Gigi Proietti morto nelle scorse ore. Il celebre ed amatissimo attore si è spento infatti proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

E Brignano lo ricorda così, dicendo di averlo tante volte osservato di nascosto da dietro alle quinte, per cercare di diventare bravo come lui. “Ma ho capito che non c’era alcun segreto, era solo questione di talento. E tu ne avevi a secchi. Nei tuoi occhi ho sempre ricercato uno sguardo di approvazione, come succede a scuola tra maestro ed alunno”. Brignano indica proprio in Proietti una guida, un esempio, il motivo che lo ha condotto ai suoi 30 anni di carriera.

Gigi Proietti morto, Enrico Brignano lo ricorda così

Ed ora la notizia di Gigi Proietti morto suscita enorme dolore, sia in Enrico che in tutti gli italiani che da decenni ridevano grazie alle gesta del ‘Maestro’, tanto a teatro quanto al cinema. “Grazie di tutto, Gigi. Sempre e per sempre”, è la conclusione del messaggio di Brignano.

