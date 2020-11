GF Vip, Maria Teresa Ruta in crisi: ecco il terribile sospetto

Momenti di psicodramma al GF Vip. Maria Teresa Ruta in lacrime si è sfogata con Stefania Orlando, togliendosi parecchi sassolini dalle scarpe.

Maria Teresa Ruta è più giù di morale che mai. La gieffina vip si è mostrata triste e in lacrime dopo la discussione avuta con Dayane Mello e la Contessa Patrizia De Blanck, che l’hanno rimproverata per il suo tono di voce stridulo e per le risate troppo chiassose, sopratutto di notte.

Confidandosi con l’amica Stefania Orlando, la Ruta ha ammesso di vivere un momento di sconforto e di temere addirittura che la sua presenza dia fastidio. Ma la Orlando l’ha subito rassicurato, sostenendo che non sia vero quello che dice e che tutti l’adorano.

I dubbi e le angosce di Maria Teresa Ruta

Vedendo Maria Teresa Ruta così sconsolata, Stefania Orlando le ha chiesto cosa avesse fatto e lei a quel unto è scoppiata in lacrime, dicendosi dispiaciuta e amareggiata per la discussione avuta con Dayane e la contessa. “Forse do fastidio”, ha scandito Maria Teresa singhiozzando, ma Stefania le ha risposto che tutti hanno partecipato agli schiamazzi: lei forse è la più bersagliata per la sua risata potente, tutto qui.

A far soffrire Maria Teresa Ruta sono soprattutto le incongruenze delle persone. Ipse dixit, rivolgendosi all’amica: “Sai quante persone vengono alla fine delle Nomination e mi dicono mi dispiace? Ma allora non farlo!”. Ma Stefania consiglia a Maria Teresa di non prendersela, non senza un pizzico di cinismo: “Tu cerchi la sincerità, ma qua nella Casa non c’è…”.

EDS

