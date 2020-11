GF Vip, gravissima infrazione di Andrea Zelletta: ecco cos’ha fatto

Andrea Zelletta torna a far parlare di sé avendo infranto il regolamento del GF Vip. E ora tutti si domandano se e come sarà punito da Alfonso Signorini.

Andrea Zelletta ne ha combinata un’altra delle sue. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip dopo aver abbandonato per 24 ore la Casa più spiata d’Italia, perdendo anche la puntata in prima serata trasmessa venerdì scorso, per non meglio precisati “motivi personali”, e spoilerando con l’occasione ad alcuni co-inquilini cosa è successo fuori da quando hanno iniziato il reality.

La nuova “bravata” di Andrea Zelletta

In particolare, Andrea Zelletta ha messo a conoscenza gli altri gieffini che il reality show è stato allungato fino a febbraio 2021 e che entreranno nuovi concorrenti tra cui una donna di nome Selvaggia (con riferimento a Selvaggia Roma). Ha inoltre svelato che il giocatore Federico Chiesa è diventato attaccante e centrocampista della Juventus e che Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. Non basta: Zelletta ha poi informato i concorrenti che Tommaso Zorzi ha ottenuto addirittura il 40% dei voti per essere salvato un vecchio televoto. Notizie senz’altro “sensibili” tra le ovattate mura della Casa.

Evidentemente, invece di aver trascorso il periodo in isolamento leggendo Cent’Anni di Solitudine come ha detto, Andrea Zelletta ha avuto accesso ai media o forse alla fruizione della rete internet. E adesso? Molti si aspettano che la produzione del programma, tramite il conduttore Alfonso Signorini, adotti seri e severi provvedimenti già da stasera. Lo scopriremo a breve…

