L’ex capitano giallorosso Francesco Totti positivo al Coronavirus: aveva perso il padre pochi giorni fa, morto per la malattia.

Francesco Totti, ex capitano della Roma e simbolo giallorosso, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. A pochi giorni dalla scomparsa di suo papà Enzo, che tutti a Trigoria conoscevano come lo Sceriffo, l’ex calciatore è risultato positivo al tampone. Sembra che da qualche giorno non stesse bene.

Nei giorni scorsi, l’ex capitano della Roma aveva avuto i sintomi tipici del Coronavirus, in particolare febbre e senso di debolezza. Così ha deciso di sottoporsi al test, risultato positivo.