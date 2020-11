Esplosione in appartamento, ferita gravemente una 31enne

By

La giovane mamma ha dovuto ascoltare le urla dei suoi bambini che chiedevano aiuto senza poter fare nulla, dopo l’esplosione della sua casa in seguito ad una fuga di gas.

Si chiama Jessica Williams, la 31enne del Galles sopravvissuta miracolosamente insieme ai suoi bambini ad un’esplosione nel suo appartamento in seguito ad una fuga di gas, che le ha lasciato ustioni di terzo grado per il 70% del suo corpo.

Sentiva le grida dei suoi figli durante l’esplosione

Jessica aveva avuto una mattinata tranquilla con i suoi figli, quel 24 giugno, come ha dichiarato al Mirror. E’ rientrata nel suo appartamento a Seven Sisters, nel Galles, e ha sentito uno strano odore di gas. Ha così detto ai suoi bambini di rimanere seduti sul divano buoni, mentre saebbe andata a controllare in cucina la fonte di quell’odore.

In pochi secondi, Jessica gira il pomello del gas e la sua casa è avvolta dalle fiamme per l’esplosione generatasi dalla fuga di gas che avrebbe cambiato la sua vita e quella della sua famiglia per sempre. La donna sentiva le urla dei suoi figli dal salotto, ma non poteva fare niente perché intrappolata dalle macerie della sua casa distrutta.

La giovane mamma 31enne è stata portata d’urgenza in ospedale, dove è rimasta in coma farmacologico per mesi dopo aver subito ustioni di terzo grado su gran parte del suo corpo, diverse costole rotte e una lesione ad un polmone, mentre i figli ne sono usciti vivi ma con ferite molto serie che sono state trattate prontamente all’ospedale.

Le indagini della polizia sulla causa dell’esplosione hanno stabilito che probabilmente si è trattato di una fuga di gas pressurizzato, in contenitori probabilmente vecchi ed erosi dal tempo che, in combinazione con il caldo di giugno, hanno causato la terribile esplosione, che ha sentito tutto il paese di Seven Sisters.