Coronavirus Italia: oggi scendono i contagi, ma anche i tamponi

L’emergenza Coronavirus in Italia, gli ultimi dati aggiornati: oggi 2 novembre scendono i contagi, ma anche i tamponi.

Dovrebbe registrare una flessione rispetto a ieri il dato riguardante il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: come sempre accade, nel weekend c’è un sensibile calo dei tamponi effettuati, a cui corrisponde una discesa dei contagi. In ogni caso, l’invito è quello a non abbassare la guardia.

Leggi anche: Coronavirus Milano, situazione gravissima: “Lockdown subito”

Continuano infatti a esserci nel nostro Paese delle aree ad altissimo rischio per le quali il governo Conte intende attuare misure importanti. Sta infatti predisponendo un nuovo Dpcm con ulteriori limitazioni. Dovrebbero esserci lockdown localizzati e non totali, con il coprifuoco nelle ore notturne.

Leggi anche: Lockdown, nuovo incontro del Cts con le Regioni: nuovo Dpcm lunedì

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I dati della diffusione del Coronavirus in Italia

Resta anche oggi la Lombardia la Regione che registra più nuovi positivi, anche se sono 15mila i tamponi in meno effettuati. Il dato di oggi riporta 5.278 nuovi contagi, oltre 3.300 in meno rispetto a ieri. Incompleto il dato dei decessi in Lombardia, ma soprattutto mancano i dati che arrivano minuto per minuto da tutte le Regioni e che delineano un quadro complessivo che resta in questi giorni di pieno allarme.

I dati riguardano a macchia di leopardo sia regioni del Nord che del Centro e del Sud: calano i nuovi contagi in Veneto, sono oggi 1.544, 750 in meno ma con circa la metà dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Più o meno stabile il dato dell’Emilia Romagna, ma anche qui si è davanti a una riduzione del numero di tamponi. Circa 2mila i nuovi contagi in Toscana e si dimezzano i nuovi positivi nelle Marche. Calano di 500 unità i nuovi contagi del Lazio: sono 1.859 e quindi oggi sotto quota 2mila.