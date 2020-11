Attentato a Vienna: spari in centro città, terrorista in fuga

Pare che un attentato terroristico si sia appena concluso a Vienna, nei pressi di una sinagoga in centro città. Il terrorista è in fuga.

Il giornale austriaco Kronen Zeitung ha confermato l’ipotesi di attacco terroristico per ciò che è appena successo a Vienna, dove un uomo ha iniziato a sparare in strada nei pressi di una sinagoga collocata in centro città. Il giornale parla di “un grande dispiegamento di forze di polizia” e ipotizza che ad essere colpito, per il momento, sia stato un agente di polizia che si trova adesso in pericolo di vita. Il terrorista è in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]

