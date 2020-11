Alvaro il falegname, chi è lo spasimante della contessa Patrizia De Blanck

La contessa Patrizia De Blanck è stata sorpresa da una vecchia conoscenza: Alvaro il Falegname. Scopriamo insieme chi è.

Si parla ancora di Patrizia De Blanck. La contessa infatti è di nuovo al centro dell’attenzione. Il motivo questa volta è però un certo Alvaro, il falegname che ha parlato con la contessa dall’altra parte del plexiglass. Che cosa sta succedendo? Chi è in realtà l’uomo?

Alvaro il falegname si è presentato alla contessa, che ancora vive nella Casa del Grande Fratello Vip. L’uomo ha ammesso di essere un suo vecchio amore, ma Patrizia non si ricorda assolutamente di lui. Proprio così, la vippona ha dichiarato di non avere alcun ricordo legato alla figura del falegname, e non solo. La donna ha anche aggiunto che tra lei e il presunto spasimante non ci sarebbe mai stato niente.

“Se è vero che sfondavo il materasso? Con lui no, ma con altri sì!” ha confessato la contessa. Senza peli sulla lingua, la De Blanck ha dichiarato tutto quello che le è passato per la mente. “Con Armando sono caduta giù dal letto. Forse non me lo ricordo? No!” ha continuato, per poi sganciare la bomba. “Io quelli che mi sono trombata me li ricordo tutti!”

Proprio così, è vuoto totale per Patrizia, che sembrerebbe non aver ricordo alcuno del falegname Alvaro. “Sono stata con un idraulico e con un elettrauto, ma con un falegname mai.” ha continuato la donna. Un velo di imbarazzo è però trapelato dai suoi occhi. Dunque chi sarebbe lo spasimante? Si tratta davvero di un vecchio amore della contessa?

Patrizia De Blanck, la reazione di fronte ad Alvaro il falegname

Di fronte al misterioso spasimante presentatole da Alfonso Signorini, Patrizia De Blanck ha avuto una reazione decisamente insolita. La contessa infatti pare proprio non ricordarsi assolutamente dell’uomo. “Ma è un pazzo lucido, non lo conosco, non so chi è.” ha dichiarato. “Se avessi fatto qualcosa con lui lo direi, a parte che è un cesso, dai, torna all’ospedale da dove sei venuto.” ha concluso la contessa rivolta all’uomo.