Alessandro Cattelan positivo al Coronavirus: che succede a X Factor?

Il conduttore di X Factor Alessandro Cattelan ha annunciato di essere positivo al Covid: “Sono a casa sotto controllo e isolato”. Ora la diretta del programma potrebbe essere a rischio.

“sono a casa sotto controllo e isolato”. Con queste parole Alessandro Cattelan ha annunciato via Instagram di essere positivo al Covid. Il conduttore di X Factor con l’occasione ha rivolto anche un tenero messaggio anche alla sua famiglia che lo sta accudendo amorevolmente. Ora però è incerta la sua presenza in studio per la diretta della seconda puntata.

Leggi anche –> Alessandro Cattelan, chi è: vita privata, moglie e carriera del conduttore italiano

Leggi anche –> Alessandro Cattelan, chi è Ludovica Sauer, la moglie: età, carriera, curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il messaggio di Alessandro Cattelan sui social

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato”. Così scrive Alessandro Cattelan. A proposito della moglie Ludovica (@ludosauer) rivela che “mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.

Il presentatore di X Factor 2020 ora è in attesa del tampone molecolare così da avere un risultato certo. Come accennato, la sua presenza “fisica” in studio potrebbe essere a rischio, ma si stanno valutando tutte le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, a partire dal collegamento da remoto. In ogni caso la diretta della seconda puntata ci sarà.

Leggi anche –> Coronavirus Italia: oggi scendono i contagi, ma anche i tamponi

EDS