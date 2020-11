Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 1° Novembre

Che Tempo Che Fa torna questa sera in tv con aggiornamenti sull’attualità con esperti, politici e artisti: gli ospiti di oggi, 1° Novembre

A Che Tempo Che Fa i temi d’attualità più dibattuti verranno affrontati con tanti artisti ed esperti, ovviamente con particolare attenzione all’emergenza Coronavirus.

La trasmissione di Rai 2 in onda alle ore 21.05 e condotta da Fabio Fazio mantiene invariato il suo pool di protagonisti composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Raul Cremona.

Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi a Che Tempo Che Fa.

L’emergenza economico sanitaria e non solo: tutti gli ospiti che concederanno un’intervista a Fabio Fazio

L’iconica trasmissione di Rai 2 condotta da Fabio Fazio stasera in televisione accoglierà ospiti di spicco appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica, dell’informazione e della scienza. L’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus continua a essere centrare nella scaletta del programma, tuttavia non mancheranno momenti dedicati all’arte e alle risate, giusto per stemperare un po’ il clima di tensione che l’epidemia ha creato nel nostro Paese, come in tutto il mondo.

Che tempo che fa ospiti:

Dario Franceschini , Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo;

, Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini ;

; l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ;

; il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ;

; la vice-presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein ;

; l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco;

l’attrice Paola Cortellesi;

i Måneskin, il gruppo presenterà in anteprima televisiva il singolo intitolato Vent’anni;

presenterà in anteprima televisiva il singolo intitolato Vent’anni; Gad Lerner parlerà del suo nuovo libro, L’Infedele. Una traversata dagli operai ai padroni;

parlerà del suo nuovo libro, L’Infedele. Una traversata dagli operai ai padroni; Ambra Angiolini , l’attrice e autrice del romanzo autobiografico intitolato InFame si racconterà a Fabio Fazio in un’intervista esclusiva;

, l’attrice e autrice del romanzo autobiografico intitolato InFame si racconterà a Fabio Fazio in un’intervista esclusiva; Sigfrido Ranucci , giornalista e conduttore televisivo;

, giornalista e conduttore televisivo; il Premio Pulitzer David Cay Johnston ;

; la corrispondente Rai da Parigi Iman Sabbah, la quale darà un aggiornamento su cosa stia accadendo in Francia.

