Morte Sean Connery, l’ultima commovente foto al fianco del figlio Jason

L’ultima foto di Sean Connery è stata scattata in onore del suo 89esimo compleanno. Al suo fianco c’è il figlio Jason.

L’ultima foto del leggendario James Bond raffigura l’attore insieme alla sua famiglia. Al suo fianco c’è l’adorato figlio Jason. Sean Connery si è spento il 31 Ottobre del 2020, in serenità e pace, e l’ultimo suo scatto sta facendo il giro del mondo.

Leggi anche->Sean Connery, il figlio Jason rivela la verità sulla sua morte

La foto che per ultima ha ritratto la star del cinema è stata scattata lo scorso Agosto in onore del suo 89esimo compleanno. Insieme a Sean sono raffigurati il figlio e la sua compagna, Fiona. I tre si stringono in un momento speciale, carico di affetto e di tenerezza. Sorridono e si abbracciano, dando vita ad una dolce atmosfera di serenità. Un compleanno indimenticabile per l’attore, passato insieme alle persone più importanti della sua vita.

Leggi anche->Morto Sean Connery, addio all’attore di 007: aveva 90 anni

È stata proprio l’adorata famiglia ad annunciare, nella giornata di ieri, la morte della leggenda del mondo del cinema. L’uomo, secondo le dichiarazioni dei suoi cari, era malato da tempo, e si è spento alle Bahamas in tranquillità durante il sonno, circondato dalle persone che più amava. Ora la sua ultima fotografia, con a fianco il figlio Jason, sta facendo il giro del mondo, e sta commuovendo tutti i fan più affezionati.

Leggi anche->Morto Sean Connery: che malattia aveva l’attore premio Oscar

Il figlio di Sean, Jason, sta affrontando a testa alta il drammatico lutto. L’uomo ha raccontato alla BBC che la morte del padre è stata una dolorosa perdita per le persone di tutto il mondo. “Stiamo tutti lavorando per somatizzare questo grave evento dal momento in cui è successo di recente, anche se mio padre stava male da un po’ di tempo”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sean Connery, le dichiarazioni in seguito alla sua morte

Anche il pubblicista di Sean Connery ha speso qualche parola in seguito alla sua scomparsa. “Sua moglie Micheline e i suoi due figli, Jason e Stephanie, hanno confermato che è morto serenamente nel sonno, circondato dalla sua famiglia.” ha raccontato. “Si terrà una cerimonia privata, e sarà seguita da un memoriale, ancora da pianificare, una volta che la questione del virus sarà risolta”.