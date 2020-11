Raffaella Lecciso, chi è la sorella gemella di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso ha una sorella gemella di nome Raffaella: foto, età e vita privata della sorella dell’ex moglie di Al Bano.





Forse tutti non sanno che Loredana Lecciso, ex velina ed ex moglie di Al Bano, ha una sorella gemella di nome Raffaella Lecciso, che è salita con la ben più famosa sorella sul bancone di Striscia La Notizia, ormai quindici anni fa. Che fine ha fatto da allora Raffaella?

Ecco chi è Raffaella Lecciso, gemella di Loredana

Raffaella Lecciso ha 47 anni e vive a Lecce, diversi e molti anni fa ha partecipato ad alcuni programmi televisi italiani insieme alla sorella, per poi sparire da sotto i riflettori e ritirarsi dalle scene, avendo un carattere molto più riservato della sorella, che è rimasta sul piccolo schermo.

Ad oggi, Raffaella nella vita lavora come responsabile dell’ufficio marketing per Canale 8 e della sua vita privata, si sa che è l’attuale compagna di Giampiero Corvaglia. Nella vita sentimentale di Raffaella c’è anche un matrimonio finito col noto giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Toti Bellone, quando la gemella di Loredana era giovanissima, da cui è nata la prima figlia Federica.

Raffaella con sua sorella Loredana, aveva cercato di farsi spazio ed entrare nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni novanta, come showgirl, ma poi ha voluto rinunciare. Ha infatti partecipato sia a Domenica In che come velina di Striscia La Notizia, per poi tornare nel semi-anonimato. Subito dopo la gemella bruna infatti è sparita dalle scene e non è sostanzialmente più tornata sotto i riflettori, a differenza della sua gemella.