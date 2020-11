Mostra testa mozzata in strada | ‘Sembrava uno scherzo di Halloween’

Uccide il proprio vicino di casa e lo decapita, poi mostra la sua testa mozzata ai passanti. La gente scambia il tutto per una trovata di Halloween.

Fa vedere una testa mozzata alla gente che lo incrocia in strada. Ma si trattava di una testa vera, che lui stesso aveva staccato dal corpo della sua vittima. La vicenda è avvenuta nella notte del 31 ottobre 2020 a Huelva, città della Spagna a non molta distanza dal confine con il Portogallo.

LEGGI ANCHE –> Bologna, il figlio uccide il padre: è giallo sul tremendo fatto di sangue

L’uomo in questione ha ucciso il suo vicino di casa per poi decapitarne il cadavere. Quindi se n’è andato in giro nella giornata che precedeva la notte di Halloween con quel macabro reperto ben riposto in un sacchetto. Alcuni testimoni riferiscono di avere visto questa persona mentre gridava per l’appunto di recare con sé una testa vera. Che poi ha gettato in un cassonetto della spazzatura, in strada.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Sospettato d’omicidio arrestato, uccide una madre e il suo bambino

Testa mozzata, era del suo vicino: lui la mostra in giro a Halloween come niente fosse

Il tutto si è svolto di pomeriggio, con la polizia che poi a sera è riuscita ad individuare ed a trarre in arresto questo individuo. C’è anche chi ha visto il maniaco fuggire subito dopo avere buttato via quei resti umani. Coloro che hanno avuto la sfortuna di incrociarlo in strada hanno pensato solo che fosse una trovata di cattivo gusto concepita proprio per Halloween. Invece era tutto vero. Il personaggio tratto in arresto si fa chiamare ‘El Méxicano’. Risulta già noto alle locali forze dell’ordine di Huelva ed è affetto da gravi problemi di natura psichica. Quanto successo ha sconvolto la comunità locale e la notizia ha fatto il giro non solo della Spagna ma anche del mondo intero.

LEGGI ANCHE –> Arrestato a 14 anni: è accusato di omicidio e tentato omicidio