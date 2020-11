Loredana Lecciso prima di Al Bano: chi l’ex marito Fabio Cazzato

Loredana Lecciso, prima di legarsi ad Al Bano, era sposata con un altro uomo, Fabio Cazzato: ecco chi è l’ex marito della showgirl.

Prima di entrare nel celebre triangolo amoroso con Al Bano e Romina, la showgirl Loredana Lecciso era sposata con un altro uomo: l’imprenditore Fabio Cazzato, proprietario dell’emittente televisiva di Canale Otto.

Chi è l’ex marito di Loredana Lecciso

Loredana, prima della storia d’amore con il cantante Al Bano, ha avuto un altro matrimonio non tanto lungo ma felice: quello con l’imprenditore Fabio Cazzato, con cui è stata sposata dal 1993 al 1996 e da cui ha avuto una figlia, Brigitta, che oggi ha ventidue anni ed è bellissima, come si vede da alcuni post su instagram che la ritraggono in compagnia del papà, al quale sembra molto legata.

Leggi anche–> Raffaella Lecciso, chi è la sorella gemella di Loredana Lecciso

Fabio Cazzato, che ha senza dubbio aiutato Loredana Lecciso ad avviare la sua carriera in televisione, è un imprenditore, proprietario dell’emittente televisiva di Lecce Canale 8, insieme a suo padre Antonio Cazzato, che l’ha fondata nel 1986. Loredana ha fatto le sue prime apparizioni televisive proprio in questa emittente leccese.

Leggi anche–> Loredana Lecciso perde la calma: “Sono stata tradita”. Cosa è successo

Come si può leggere su un articolo di Leccenews24, l’ex marito della showgirl, oggi editore di Canale 8 dove al momento la sorella gemella di Loredana Lecciso, Raffaella ha un ruolo di digirenza, ben tre anni fa, nel 2017, era stato accusato di non aver versato alcuni contributi ad alcuni giornalisti dipendenti della sua emittente. Tuttavia il Tribunale di Lecce lo ha assolto per fatto non commesso.

Leggi anche–> Al Bano, salta il matrimonio con Loredana Lecciso: ecco perché

Una volta finita la storia d’amore e il matrimonio con Cazzato, Loredana è poi diventata oggetto di gossip sfrenato per il noto triangolo amoroso creatosi con la coppia storica Al Bano e Romina Power, ad oggi non del tutto risolto e ancora piuttosto chiacchierato.