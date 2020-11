GF Vip, Francesco Oppini choc: “Quella lì la violentano”

Alcuni filmati inchiodano Francesco Oppini per alcune frasi discutibili rivolte a Dayane Mello: sul web scoppia una bufera.

Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip. A finire sul banco degli imputati è oggi Francesco Oppini, complici alcuni filmati pubblicati su Twitter che hanno fatto partire una valanga di critiche contro il figlio di Alba Parietti. A dar fuoco alle micce è una serie di battute e esternazioni su Dayane Mello, fascinosa modella brasiliana con la quale lo stesso Oppini ha avuto un ottimo rapporto fino a pochi giorni fa, rapporto che si è poi irrimediabilmente guastato…

Leggi anche –> Francesco Oppini diventa una furia: lo scontro con Dayane Mello

Leggi anche –> Scontro tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti, Oppini in imbarazzo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Francesco Oppini a rischio squalifica

I filmati in questione, affiorati nelle scorse ore in rete, risalgono ai giorni in cui Francesco Oppini e Dayane Mello erano molto in sintonia. Eppure lui non esita a far ricorso a un linguaggio molto pesante e a dir poco infelice: “A Verona la violentano”, afferma Oppini conversando con Tommaso Zorzi, che lo riprende. “In senso buono…” aggiunge subito dopo, forse dopo essersi reso conto di aver esagerato.

A quanto pare, secondo Oppini la troppa disinvoltura della modella brasiliana potrebbe provocare attenzioni “indesiderate” da parte degli uomini, esponendola a seri rischi. Su Twitter, però, molti utenti hanno espresso commenti di condanna nei confronti del telecronista sportivo, fino a chiedere un provvedimento forte da parte della produzione del reality come la squalifica immediata. Il colpo di scena è dietro l’angolo…

Leggi anche –> GF Vip, Francesco Oppini ha un crollo emotivo: “Mai una tregua”

Leggi anche –> GF Vip, Dayane Mello: “Il compagno di mia madre mi ha picchiata”

EDS