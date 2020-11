Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 1° Novembre

Oggi 1° Novembre, a Domenica Live a sorpresa nuovi scoop sulle dichiarazioni di Guenda Goria al Grande Fratello Vip e molto altro ancora: tutti gli ospiti di oggi e i dettagli sulla puntata

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive e oggi, 1° Novembre si parlerà anche a parlare dell’emergenza economico-sanitaria dovuta al Coronavirus. La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Leggi anche –> Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 1° novembre

Domenica Live, gli ospiti di oggi

In questa domenica pomeriggio a Domenica Live si tornerà a parlare del Grande Fratello Vip e dei tanti sconvolgimenti che stanno accadendo all’interno della casa, ma anche al di fuori di quelle mura. Nello specifico, Barbara D’Urso ha reso noto che intervisterà Amedeo Goria e Gian Amedeo Goria, rispettivamente padre e fratello di Guenda Goria, fresca di eliminazione. La figlia di Maria Teresa Ruta è stata eliminata dal reality show quasi a sorpresa, trovandosi a competere con la sfavorita del momento, ossia Elisabetta Gregoraci. In molti hanno insinuato che le percentuali di preferenza siano state truccate, tuttavia non è questo l’argomento che verrà affrontato oggi a Domenica Live. Il programma pomeridiano sarà incentrato sulle dichiarazioni di Guenda fatte quando questa era ancora all’interno dell’abitazione più spiata d’Italia per cercare di capire se davvero queste siano vere oppure no (anche se è possibile che per il momento rimarremo ancora nel dubbio).

Un amore turbolento

Fra gli altri ospiti annunciati figura Viola Valentino (alias Virginia Maria Minnetti), cantante ed ex modella, che assieme al fidanzato concederà un’intervista in studio. Tante le ombre che aleggiano sul loro turbolento rapporto. Dalla paparazzata a Francesco Mango con una tale Sara, poi rivelata essere semplicemente uno scoop da dare in pasto ai giornali scandalistici, al rapporto dell’influencer con un’altra donna misteriosa, sino alle presunte avance a Ivan Cattaneo… insomma le cose non appaiono per nulla chiare e Barbara D’Urso cercherà oggi di mettere finalmente il punto su quale sia il vero rapporto che unisce i due fidanzati.

Fra gli ospiti anche Youma Diakite, di nuovo mamma da qualche settimana.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI