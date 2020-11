Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 1° novembre

Domenica in oggi, 1 novembre, vedrà tanti ospiti in studio e in collegamento: tutte le anticipazioni sulla puntata

Mara Venier, ha saputo cavarsela anche nei momenti più bui di questo periodo caratterizzato dall’epidemia dovuta al coronavirus e a oggi continua a ospitare nel suo studio o in collegamento personaggi di spicco appartenenti dello spettacolo, della politica e molto altro.

Domenica in, gli ospiti di oggi

Aveva detto che si sarebbe ritirata per “fare la nonna“, eppure a quanto pare la prima rete ha ancora bisogno di lei. Così la vulcanica Mara Venier, di nuovo al timone del suo fortunato programma, intervisterà alcuni personaggi di spicco, a partire dall’attesissimo Giorgio Panariello. Attore, showman, giudice di Tale e Quale Show e tanto altro ancora, Panariello sarà oggi in studio nella veste inedita di scrittore. Sì, perché l’attore presenterà un libro autobiografico intitolato Io sono mio fratello, ispirato e delicato al fratello scomparso. Seguirà un’intervista a Beppe Fiorello che assieme alla conduttrice veneta ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera mescolandovi anche aspetti della sua vita privata ancora sconosciuti ai fan. L’artista presenterà inoltre la nuova fiction Rai della quale è protagonista: Gli orologi del diavolo, serie ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi.

Musica, attualità e… Ballando!

L’ultimo singolo di Max Pezzali intitolato Qualcosa di nuovo, donerà musicalità alla trasmissione mentre per dare un approfondimento scientifico sul periodo attuale interverranno l’infettivologo Marco Bassetti e Nunzia De Girolamo che, risultata positiva, racconterà come sta vivendo la quarantena e gli effetti del virus.

Infine, interverranno direttamente da Ballando con le stelle Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Alberto Matano, Vittoria Schisano, Marco De Angelis, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira.

