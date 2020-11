Chi è Giorgio Panariello: foto, curiosità e vita privata del comico italiano

Comico, imitatore e attore Giorgio Panariello è un personaggio televisivo molto amato. Scopriamo su di lui tutto ciò che c’è da sapere.

Il celebre comico Giorgio Panariello è conosciuto dalla maggior parte degli italiani, soprattutto dai più anziani. Con le sue pubblicità, il suo talento, e la sua ironia ha catturato tutti. Non molti però sanno che dietro al suo brillante sorriso si cela della sofferenza e molto dolore. Leggiamo dunque chi è l’uomo e che cosa ha passato.

Panariello è nato a Firenze il 30 Settembre 1960, sotto il segno della Bilancia. Oggi ha dunque 60 anni. La sua infanzia è stata decisamente difficile. L’uomo infatti è stato abbandonato da bambino dalla madre, crescendo perciò senza genitori. Sono stati i due nonni ad accudirlo e prendersi cura di lui. Giorgio non ha mai conosciuto suo papà, e l’attore non è nemmeno scuro che l’uomo sappia della sua nascita.

All’età di soltanto 12 anni, Panariello è venuto a conoscenza del fatto di non essere figlio unico. Proprio così, l’attore aveva un fratello. Quest’ultimo è stato abbandonato alla nascita, ed è cresciuto, a differenza di Giorgio, in un istituto. I due si sono felicemente riuniti ma il tempo a loro disposizione è scaduto troppo in fretta. Il fratellino è morto in seguito alla sua dipendenza da eroina, inferendo al comico una nuova, dolorosissima cicatrice.

Nonostante il passato turbolento e difficile, Panariello si è rimboccato le maniche, scegliendo di gettarsi a capofitto nel mondo dello spettacolo, che ha accolto il suo talento ed il suo sorriso a braccia aperte. L’uomo è riuscito a brillare come attore, comico, ed imitatore italiano, riscuotendo molto successo. Ha esordito apparendo in televisione insieme a Carlo Conti nel 1994, arrivando nel 2006 a dirigere artisticamente il Festival di Sanremo. Oggi ricopre il ruolo di giudice nella trasmissione Amici Speciali, di Maria De Filippi.

Giorgio Panariello: la vita privata dell’attore

Sentimentalmente parlando. Giorgio Panariello ha avuto un’importante liason amorosa con la splendida ballerina Dalila Frassinato. La loro storia non è però andata a buon fine e i due si sono separati dopo diverso tempo. Attualmente l’uomo è fidanzato con Claudia Maria Capellini, una modella di 26 anni più giovane. I due convivono nella capitale, e non hanno figli.