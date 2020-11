Ambra Angiolini, perché è finita con Francesco Renga: la verità. Dopo dieci anni, la relazione sentimentale dell’attrice con il cantante giunse al capolinea. Quali furono i veri motivi che determinarono la fine del loro rapporto?





La Angiolini e Renga vissero insieme un’intensa storia d’amore. Tanto che i due divennero marito e moglie ed ebbero due splendidi bambini insieme, Jolanda e Leonardo. Dopo dieci anni insieme però anche la loro coppia si sciolse. Tutta la verità sulla fine di questo amore.

Leggi anche –> Ambra, clamoroso riavvicinamento a Renga: “Siamo una famiglia”

Potrebbe interessarti anche –> Francesco Renga, figli sconvolti: la situazione è assolutamente devastante

Leggi anche –> Ambra Angiolini, la dura confessione: malata di bulimia, il dramma

Ambra Angiolini, tutta la verità sulla fine della relazione con Francesco Renga

L’attrice e il cantante furono protagonisti di un’intensa storia d’amore. I due, da quando si conobbero, rimasero insieme per dieci anni. Dalla loro relazione nacquero due figli, Jolanda e Leonardo. Ad un certo punto della loro storia però si è rotto qualcosa in quel legame che sembrava indissolubile. I due hanno tentato di comprendere cosa stesse accadendo nella loro relazione, prima di rendere pubblica la loro separazione.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ma quale fu il vero motivo che portò alla rottura del rapporto tra i due? Ai tempi i giornali di gossip fotografarono Renga con un’altra donna e questo portò a pensare che l’ipotesi più accreditata potesse essere quella di un presunto tradimento condotto dal cantante ai danni di Ambra.

In un’intervista a Vanity Fair, fu successivamente la stessa attrice, due anni dopo la separazione, a spiegare alla stampa e a tutto il pubblico che il rapporto con il marito semplicemente non stava andando bene da tempo. Ambra dichiarò inoltre che la separazione fu decisa di comune accordo da entrambi e questo permise di rimanere in ottimi rapporti di amicizia l’uno con l’altro, anche per il bene dei loro figli.