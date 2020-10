Wanda Nara versione domestica provoca: “Dolcetto o scherzetto?”

Ancora una foto di Wanda Nara che fa discutere: la moglie di Icardi si presenta in versione Halloween: “Dolcetto o scherzetto?”.

Come al solito ogni occasione è buona per Wanda Nara per mostrarsi su Instagram e ovviamente la giornata del 31 ottobre, che per diverse culture è il giorno di Halloween, non poteva certamente essere l’eccezione che conferma la regola. La 33enne di Buenos Aires al top della bellezza con i suoi tanti costumi al mare od in piscina colpisce ancora.

La modella argentina, che è titolare anche di una linea di cosmetici, è anche la moglie di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter e oggi panchinaro eccellente del Paris Saint Germain. Qualche giorno fa, ha fatto discutere proprio la mano “malandrina” come l’hanno definita alcuni suoi fans appoggiata sul marito in aeroporto.

L’ultimo scatto su Instagram di Wanda Nara: Halloween domestico

Appena qualche ora fa, lady Icardi era tornata sui social per mostrarsi in una posa sensualissima e ricordare: “Look del giorno, questo è uno dei miei look preferiti di Lockdown”. Gli oltre sette milioni di follower sul suo profilo Instagram sembrano apprezzare, così come apprezzano quando Wanda Nara poco fa è quasi “uscita fuori di seno”. Infatti, si è nuovamente mostrata ai suoi follower nell’ennesimo selfie.

Ha scelto la sua casa parigina e nello specifico il suo bagno con tanto di vasca sullo sfondo, per scattarsi una foto da postare subito su Instagram. Il classico “Dolcetto o scherzetto”, come scrive anche lei, ma anche una sorta di denuncia per essere costretta a passare di fatto Halloween chiusa tra le mura domestiche. Il marito Mauro Icardi, intanto, ha ancora a che fare con problemi al ginocchio che lo tengono “in quarantena”, lontano dai campi di gioco.