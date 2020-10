Paolo Conticini, il rapporto speciale con Veera Kinnunen

L’attore Paolo Conticini si è raccontato, dal segreto del suo matrimonio con Giada al rapporto con Veera Kinnunen a Ballando.

L’attore e concorrente in gara a “Ballando con le Stelle“, Paolo Conticini, ha raccontato la sua esperienza nello show di Milly Carlucci e del suo speciale rapporto con la maestra di ballo Veera Kinnunen.

In collegamento a “Oggi è un altro giorno“, Paolo Conticini ha chiacchierato con Serena Bortone della difficile settimana di prove a “Ballando con le Stelle“. L’attore è stato molto impegnato a preparare una coreografia molto impegnativa e ha rivelato che, dietro al segreto del suo successo, si nasconde duro lavoro: “Veera mi sta massacrando, ci stiamo preparando in maniera molto dura per domani sera, mi ha fatto fare di tutto, anche un salto mortale, tutto il contrario di quando andavo a scuola, ero una capra!“. I due però sono molto legati e, durante il collegamento in studio, è apparsa anche la maestra Veera Kinnunen per fare i suoi complimenti a Conticini per l’impegno e la puntualità alle prove.

Paolo Conticini svela il segreto del suo matrimonio

Paolo Conticini ha rivelato di non aver mai avuto un grande feeling con il ballo, ma di aver imparato a muoversi grazie ai musical. Ha definito “Ballando” come “una prova di autocontrollo e concentrazione“. Durante il collegamento, è intervenuta anche la moglie di Conticini, Giada, dicendo che: “Lui è un perfezionista e credo che lo stiamo capendo anche dal modo in cui sta ballando e dall’impegno che ci mette. Anche in casa è così: gli piace fare le cose in un certo modo e pretenderebbe lo stesso anche da me, ma io non sono così ordinata. È proprio un rompiscatole!”.

Poi l’attore toscano ha voluto svelare il segreto del suo rapporto con la moglie, che dura da quasi 25 anni: “Devi trovare una moglie che ti sopporta e poi ci vuole grande complicità, a noi c’ha salvato il senso dell’umorismo. Ci piace mangiare, ridere, le stesse cose. Io sono un gran rompiscatole, tutto il giorno sto con Veera, cerco di assimilare il più possibile, e poi torno a casa e mi rifaccio con mia moglie“.