Paolo Brosio annuncia il prolungamento, Gregoraci: “Voglio andare via”

Paolo Brosio è stato una delle novità del Grande Fratello. All’interno della casa ha fatto un nuovo annuncio: la furia di Elisabetta Gregoraci

Paolo Brosio, entrato da poco nella casa del Grande Fratello, non avrebbe dovuto riferire alcune novità all’interno. Questa è stata la raccomandazione di Alfonso Signorini, ma alla fine si è lasciato sfuggire che il reality continuerà anche dopo Natale. Così è arrivata subito la reazione della conduttrice Elisabetta Gregoraci che ha esclamato: “No, io sono mamma e devo tornare a casa. Io vado via prima, Natale lo devo passare con mio figlio”. L’ex moglie di Flavio Briatore ha parlato anche del problema del Coronavirus esprimendo il suo punto di vista: “In questa storia dei tamponi c’è qualcosa che non va. Non sono attendibili”.

Brosio, le nuove rivelazioni al Grande Fratello

Successivamente la produzione del Grande Fratello ha richiamato il giornalista sulle sue tesi, che hanno scatenato le reazioni degli altri inquilini. Ancora Brosio ha fatto una nuova rivelazione, meno grave, ossia il ritorno a Torino di Alvaro Morata. Una notizia che è stata riportata a Francesco Oppini, telecronista sportivo dell’emittente 7 Gold. Infine, è rientrato nella casa più spiata dagli italiani anche Andrea Zelletta con l’ex tronista di Uomini e Donne che è uscito fuori per 48 ore. I motivi ancora non sono noti con la vicenda che sarà più chiara nelle prossime ore.