Nuovo Dpcm lunedì: lockdown, blocco spostamenti e chiusure

Per scongiurare il rischio di un altro lockdown il governo stringe sulle nuove misure che potrebbero essere varate già lunedì con un apposito Dpcm.

Sono ore decisive a palazzo Chigi per la ridefinizione della strategia anti-Coronavirus alla luce degli ultimi allarmanti dati su contagi e decessi. Se la mappatura degli esperti dirà che è necessario attivare da subito un cordone di protezione intorno ai territori più a rischio, il governo procederà immediatamente con zone rosse mirate. Si parla di un nuovo Dpcm già il prossimo lunedì, quando Giuseppe Conte interverrà in Parlamento. L’obiettivo è evitare un altro lockdown generalizzato.

L’Italia di nuovo nell’incubo lockdown

Un nuovo stop alla mobilità tra le Regioni è ormai dato quasi per certo. La curva del Coronavirus corre a un ritmo preoccupante, con i contagi che nelle ultime 24 ore hanno toccato quota 31.758, 297 morti e l’indice di trasmissibilità Rt che a 1,70 (ma già sopra la soglia d’allarme del 2 in Lombardia e Milano). Si sta cercando in ogni modo di scongiurare un lockdown nazionale. Ma è ormai inevitabile intervenire almeno a macchia di leopardo: in alcune zone del Paese la situazione è già ai livelli di guardia e il rischio è quello di un effetto domino non più recuperabile.

Milano in primis, ma anche altri territori, dovranno essere messe sotto protezione già da lunedì. Lo scenario è quello dell’istituzione di zone rosse dislocate sull’intero territorio nazionale, ovunque ce ne sia bisogno, con lo stop della mobilità tra le Regioni. Il premier Conte ha necessità di ridurre al massimo il perimetro del dissenso, già fortissimo nelle piazze delle grandi città che continuano a lanciare segnali di protesta e violenza.

