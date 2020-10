Passeggiate nella natura Toscana: itinerari e trekking

By

Natura mozzafiato in Toscana: itinerari, dove andare i trekking da fare per ammirare luoghi bellissimi fra mare e collina.

Culla del Rinascimento e terra natìa dei grandi geni italiani, la Toscana non smette mai di stupire. Questa regione che ha dato i natali ai più grandi Geni dell’arte, dell’ingegneria e della letteratura offre anche una natura rigogliosa e bellissima. Un trekking in Toscana significa passeggiare fra verdi colline, ammirare panorami spettacolari fra borghi e città d’arte fino ad arrivare fino al mare.

Un viaggio alla scoperta della natura in Toscana vi porterà a vedere terme, torrenti, colline e mare. Quattro itinerari per ammirare le tante facce di questa regione. Trekking da poter compiere in ogni stagione dell’anno, ma la primavera e l’ autunno sono il periodo migliore.

La Toscana d’altronde è sempre un’ottima soluzione. Andiamo a scoprire le meraviglie della natura della regione più illuminata d’Italia.

La natura in Toscana: itinerari e percorsi trekking

Toscana è sinonimo di Dante, Leonardo, Michelangelo e… natura! Non è un caso che i più grandi siano nati qui, a stretto contatto con la natura e le bellezze che l’universo ci offre. Parchi naturalistici, panorami mozzafiato, sorgenti e cascate.

In Toscana ci passano molti dei cammini italiani più famosi tra cui la Via degli Dei, il percorso che dall’Emilia Romagna arriva fino a Firenze attraversando l’Appennino Tosco Emiliano. Altro Cammino famoso che passa in Toscana è quello di San Francesco.

E per stare in mezzo alla natura, ammirandola da un’altra prospettiva potete concedervi un itinerario nel Chianti per assaggiare il vino dei suoi celebri vigneti.

Ma ora è tempo di andare nella Natura. Ecco i percorsi e i trekking più belli da fare in Toscana.

Sentierelsa: parco e torrente

In provincia di Siena sorge il torrente Elsa, un’incantevole distesa d’acqua protetta, oggi, da un verdeggiante Parco: il Parco dell’Alta Val d’Elsa. Il Parco è stato modellato per dare luce a SentierElsa, un percorso di circa 4 chilometri in cui è possibile immergersi nella flora e nella fauna e rimanere abbagliati dall’incanto di questo luogo fatato.

Il sentiero nasce a Gracciano. Attraverserete e ammirerete ponti, opere di ingegneria idraulica, vasche di acqua dal valore inestimabile fino ad arrivare al lago Diborrato che, profondo e tenebroso, è il risultato di Elsa quando si tuffa da una cascata di 15 metri.

Percorso geotermico: le Biancane

A Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, si può passeggiare, ammirando lo spettacolare fenomeno del calore della terra. E’ una zona straordinaria dove si può camminare e osservare i vapori bianchi, le macchie biancastre che segnano il terreno e il fango in ebollizione. Il comune di Monterotondo e Enel hanno valorizzato questo patrimonio più unico che raro e hanno creato un percorso ad hoc per turisti e geologhi.

Il Parco delle Biancane è aperto tutti i giorni e vi è l’infopoint all’interno del museo Mubia (aperto venerdi, sabato e domenica). Sul sito ufficiale sono presenti gli itinerari per esploratori esperti e per turisti.

Nelle vicinanze in provincia di Grosseto si trovano le spettacolari e famose terme di Saturnia. Un luogo da favola dove immergersi per recuperare le forze dopo una giornata di cammino.

Bosco delle fate: il percorso di San Francesco d’Assisi

A pochi chilometri da Arezzo, sorge a 1128 metri d’altezza, il santuario francescano della Verna. Meta gettonata dai pellegrini e dagli esploratori in cerca di avventura. Suggeriamo di raggiungere il santuario a piedi. Passeggerete nel verde e percorrerete gli stessi sentieri che percorreva San Francesco. Qui infatti passano alcuni percorsi del Cammino di San Francesco

Il percorso è di quasi 6 chilometri. Si consiglia di parcheggiare l’auto al Santuario e dirigersi verso il sentiero CAI 53, seguendo il 50, 56 e infine di nuovo il 53. E’ un percorso di trekking abbastanza impegnativo.

Cala di Moresca: trekking vista mare

Dal Promontorio di Piombino al Golfo di Baratti, attraversando Populonia, Città Etrusca. Un percorso trekking impegnativo, ma alla portata di tutti. Si raccomandano le scarpette adatte!

Arrivate a Piombino e guardatevi intorno. La città è un piccolo gioiello da cui potrete ammirare meravigliosi panorami.

Recatevi a Salivioli e raggiungete Cala di Moresca, camminerete per due chilometri sino a Spiaggia Lunga. Qui il paesaggio è tipico della macchia mediterranea. Raggiungete Fosso San Quirico e Buca delle Fate. Il sentiero vi porterà a Populonia dove potrete visitare la Necropoli e l’Acropoli. Terminate il percorso escursionistico a Golfo di Baratti.

Se amate camminare vista mare ci sono numerosi percorsi e cammini lungo il mare in Italia. D’altronde abbiamo oltre 7mila chilometri di coste e un mare spettacolare.

