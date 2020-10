Foglie, arancione e città dai mille colori. Ecco la lista dei luoghi da visitare in Italia in autunno.

L’autunno, sotto sotto, è un romanticone malinconico. Terminata la stagione del mare e delle lunghe giornate, le città si tingono meravigliosamente di arancione e i tramonti si colorano di un rosso intenso. Prima che il Natale travolga tutto ci sono luoghi da visitare in Italia in autunno che sono bellissimi e diversi da ogni altra stagione.

L’autunno rende suggestiva e meravigliosa la natura. Il foliage va indubbiamente ammirato nei boschi che diventano una tavolozza di colori, così come bisogna andare nella natura per raccogliere i frutti di questo periodo le castagne o i nei boschi più belli d’Italia per raccogliere i funghi. Eppure anche le città sono diverse in autunno.

Fra i primi freddi e ancora qualche giornata tiepida girare a piedi per le città è piacevole. Non c’è la ressa del Natale, né il freddo dell’inverno, né il caldo asfissiante dell’estate. Ci sono prezzi abbordabili, non rincarati dalla stagione. E c’è un clima speciale e affascinante.

Italia, dove andare e cosa visitare in autunno

Il Bel Paese è la meta più gettonata del mondo. Sarà l’arte e la storia, il cibo eccellente o il popolo accogliente e ospitale. Gli italiani, troppo spesso, dimenticano che il Paese più bello del mondo è proprio il loro. In questo periodo di crisi economica, qual è la meta migliore se non una delle nostre città? Ecco la lista dei luoghi da visitare in Italia durante l’autunno.

Verona, l’autunno con Romeo e Giulietta

Romeo e Giulietta saranno ben contenti di farvi da Cicerone. Verona, in autunno, si tinge di rosso fuoco come l’amore passionale degli amanti di Shakespeare. La storia di Romeo e Giulietta, il fascino romantico di Piazza delle Erbe e l’Arena lasciano a bocca aperta. Sedetevi in un localino in centro e sorseggiate un Valpolicella o un Bardolino.

Taormina, il mare d’autunno

Taormina, meta estiva per eccellenza, conserva il suo fascino anche in autunno. La città più glamour della Sicilia vi sorprenderà per la sua bellezza poetica. Passeggiate in lungo e largo per la città, visitate il Teatro Greco, il Duomo, fate un’escursione alla suggestiva Isola Bella e, se avete tempo, passate a salutare il vecchio Etna, vi accoglierà calorosamente.

Firenze, botteghe e Fiorentina

Rimarrete estasiati dalla luce dorata che sprigiona Firenze nella stagione autunnale. Romantica e irraggiungibile, Firenze si colora di giallo, le stradine, il Duomo e le botteghe si abbracciano e creano un’atmosfera di altri tempi. Non dimenticate di gustare una succulenta fiorentina!

Roma eterna in qualsiasi stagione

Quanto sei bella Roma quann’è autunno! La capitale è bella tutto l’anno, ma con il calo di turisti in autunno, diventa ancora più bella. Passeggiare fianco a fianco del fiume, circondati dagli alberi arancioni e dai monumenti intramontabili, è un’esperienza da non perdere. Per concludere in bellezza, passeggiate per Trastevere e assaporate una squisita carbonara.

Otranto, la perla del Salento

Spiagge meravigliose si intrecciano fra storia e arte. Visitate il Castello Aragonese, la Cattedrale dei Santi Martiri di Otranto e la Chiesa di San Pietro. Se avete tempo, fate un escursione alle Cave di Bauxite, penserete di essere nel Gran Canyon. Non dimenticate di fare colazione con il pasticciotto!

Assisi, spiritualità e fascino

San Francesco, prati verdi e stradine medievali. Lasciatevi incantare da Assisi anche in autunno. Fra i posti da visitare vi sono la Basilica di San Francesco, la Basilica di Santa Chiara e il Tempio di Minerva. Infine, sedete in un localino della città e riscaldatevi con un bel piatto di Stringozzi.

Bologna, tortellini per l’autunno

La Dotta, la Grassa e la Rossa. la città di Lucio Dalla è un’alternativa valida per passare un bel weekend autunnale. Dalla Basilica di Santo Stefano a Piazza Maggiore, dalle Due Torri a Palazzo d’Accursio, dai tortellini alla mortadella. Bologna è rossa tutto l’anno, perfettamente in sintonia con la stagione autunnale.

Positano, i mille colori della Costiera Amalfitana

Positano è un’opera d’arte. I colori dei palazzi, le mille sfumature blu del mare le romantiche stradine, tutto è perfettamente al suo posto, quasi fosse un puzzle. Perdetevi in questo spettacolo dell’uomo e della natura.

Matera, sassi e cultura

Matera assomiglia ad un Presepe, ciò la rende romantica e affascinante. La città lucana ha molto da offrire e in autunno si colora di arancione. Girovagate per la città fra i sassi di Matera, Patrimonio UNESCO, visitate il Sasso Caveoso, il Sasso Barisano e infine la Civita.

Pitigliano, a spasso per la Toscana

Costruito su blocchi tufacei e abitato fin dai tempi degli Etruschi, Pitigliano è uno dei Borghi più incantevoli d’Italia. L’autunno rende questo posto ancora più magico. Il tufo si colora di arancione, il cielo si tinge di blu e le signore anziane siedono fuori chiacchierando tra loro.

Termoli, mangiare sul mare

Passeggiate a Termoli, visitate il Duomo che si erge imponente sulla città e il maestoso Castello Svevo che domina tutto il paesaggio. Non tutti sanno che il vero simbolo di Termoli sono i trabucchi. Il trabucco è una sorta di casetta sull’acqua raggiungibile tramite un piccolo ponticello di legno. Stravolgente!

Urbino, la ‘città ideale’ per l’autunno

Urbino, il paesino fortificato voluto da Federico da Montefeltro, è sempre una buona idea. Lasciatevi inebriare dall’arte di Raffaello, Piero della Francesca e Tiziano. Passeggiate e visitate i monumenti principali, il Duomo e infine rilassatevi presso la Fortezza Albornoz, da lì vedrete tutta la città. Non dimenticate di assaggiare la crescia sfogliata.

A cura di Chiara Scrimieri