Inter Parma Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Inter e Parma è l’anticipo della sesta giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo il pareggio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, al termine di una partita a lungo dominata, l’Inter di Antonio Conte torna agli impegni di campionato e sulla sua strada c’è stasera il Parma, allenato quest’anno da Fabio Liverani, reduce dalla retrocessione col Lecce.

Nel primo anticipo del sabato di Serie A TIM, alle ore 15:00, si sono affrontate le formazioni di Crotone e Atalanta, che sicuramente hanno aspettative diverse da questo campionato. Gli ospiti si sono imposti per due a uno, con doppietta di Muriel, riprendendo così il cammino dopo due sconfitte consecutive.

Precedenti di Inter – Parma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro tra i padroni di casa nerazzurri e il Parma è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Calcio numero 251). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Scontro numero 53 in Serie A tra le due formazioni, con un bilancio di 21 successi per i nerazzurri e 16 per i ducali. 15 in tutto sono stati i pareggi. In trasferta l’ultima vittoria nerazzurra, arrivata nell’ultimo scontro diretto nel girone di ritorno dello scorso campionato. Male invece ha fatto l’Inter in casa: una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro partite.

Inter e Parma, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Liverani stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Lautaro, Perisic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho.