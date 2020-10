Ines Trocchia sexy su Instagram, i followers saranno disposti a pagare?

Ines Trocchia, l’ultimo video pubblicato su Instagram fa pubblicità al suo profilo OnlyFans: ecco di cosa si tratta.

Non finiremo mai di stupirci delle bellissime foto di Ines Trocchia, che mandano in visibilio i fans (sopratutto uomini) ogni giorno. La modella conta ormai con più di 1 milione di followers su Instagram, ed è solita pubblicare foto e video molto sexy. Nella didascalia che accompagna l’ultimo video pubblicato Ines ha linkato il suo profilo OnlyFans. Per chi non lo sapesse, OnlyFans è una piattaforma nata nel 2016 e con sede a Londra. Il servizio d’intrattenimento permette, pagando una quota di abbonamento, di comprare e vendere fotografie e video (solitamente hard) esclusivi: a disposizione, cioè, di chi è disposto a pagare. Sono sempre di più i modelli e VIP, anche italiani, che decidono di iscriversi alla piattaforma e di mettere a disposizione materiale “per i fans”.

Ines Trocchia sexy su Instagram, fans impazziti

Nell’ultimo video pubblicato su Instagram, con cui Ines Trocchia ha deciso di fare pubblicità al suo profilo OnlyFans, la modella appare senza veli e, lato b sempre in primo piano, guarda la telecamera con uno sguardo decisamente sexy. Il fisico perfetto di Ines ha mandato fuori di testa i suoi followers uomini, che hanno sommerso il post di likes e commenti d’apprezzamento.

Visualizza questo post su Instagram 🦋 ONLY FANS 🦋 onlyfans.com/inestrocchia Un post condiviso da Inès Trocchia (@inestrocchia) in data: 29 Ott 2020 alle ore 10:46 PDT

