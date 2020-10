Guenda Goria, momento imbarazzante con il padre: le critiche social

Un confronto acceso tra Guenda Goria e papà Amedeo: al centro anche la mamma Maria Teresa Ruta, protagonista nella casa del Grande Fratello

Polemiche sempre più accese durante il Grande Fratello Vip. Così l’ingresso di Amedeo Goria ha messo in subbuglio la figlia Guenda e l’ex moglie Maria Teresa Ruta. Lo stesso giornalista aveva usato un aggettivo per descrivere sua figlia (bipolare), che non è piaciuto minimamente alle due donne. Così lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha voluto un confronto tra le parti per chiarirsi completamente. Inizialmente è l’ex moglie Maria Teresa ad avere un dialogo con lui: Guenda ha seguito tutto dal confessionale.

Guenda Goria, il confronto con papà Amedeo

Il confronto è iniziato in maniera pacifica con Amedeo che subito ha dichiarato: “Vi chiedo scusa, lei è sanissima” con la Ruta che gli ha consigliato di non usare più quelle parole per descrivere la figlia. Successivamente il giornalista è uscito con Signorini che, inoltre, ha mandato in onda dei filmati con Maria Teresa e Guenda che non hanno speso belle parole nei confronti dell’uomo. Così la figlia, infine, ha un confronto con il padre: “A volte vorrei tanto che tu facessi un po’ il papà. Credo che lui a volte abbia dei problemi con il femminile e che ce li abbia tutt’ora”. E così sui social sono arrivate le critiche da parte dei telespettatori dopo che lo stesso Amedeo è stato definito ‘donnaiolo’: “Io se fossi in Guenda mi starei sotterrando dalla vergogna. Ma io senza parole. Ma cosa stiamo guardando”. Un altro, invece, ha svelato: “Non vorrei essere nei panni di Guenda in mezzo a questa scenetta”.