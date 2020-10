Giulio Berruti, il disastro al primo incontro con Maria Elena Boschi

Giulio Berruti si è lasciato andare nel salotto di Silvia Toffanin. Al centro dei suoi discorsi c’è Maria Elena Boschi.

Si è sentito molto parlare di loro, soprattutto durante la scorsa estate. La coppia formata da Giulio Berruti e la bella Maria Elena Boschi ha fatto chiacchierare a lungo. Si sono incontrati per caso, ed è nato un amore intenso. Nella puntata di oggi, sabato 31 Ottobre, di Verissimo, l’uomo racconterà tutto sulla loro storia d’amore. Scopriamo insieme qualche anticipazione.

Affascinante e carismatico, Giulio è un celebre attore, che da poco sta spopolando anche in America. Maria Elena è invece la figura principale di Italia Viva da ben due anni. I due si sono incontrati, e hanno tentato a lungo di tenere il loro amore lontano dalle telecamere e dal gossip, ma non è servito a molto. In poco tempo i rumor e le chiacchiere sono aumentati, lasciando la coppia senza vie di fuga. Oggi Berruti sarà ospite a Verissimo, e nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato tutti i più importanti dettagli sulla loro storia d’amore.

“Sono felice al momento.” ha esordito Berruti di fronte alla bella Toffanin. Poi ha continuato: “Maria Elena è una persona a cui voglio un gran bene”. I sentimenti dell’attore dai profondi occhi blu sono stati dunque messi in chiaro sin dall’inizio dell’intervista. “Lei è una donna speciale. Quando la vedo e le sorrido, penso sempre che io non sono abbastanza per lei“. Altre dolci affermazioni sono uscite in seguito dalla bocca dell’uomo. “Ha un gran cuore. È una donna dalla grande umanità”.

Durante l’intervista, c’è stato spazio anche per gli aneddoti divertenti. “La prima sera che è venuta a cena da me è caduta dalla sedia e ha fatto cadere il vino.” ha raccontato l’uomo sorridendo. “In quella vulnerabilità e in quella goffaggine ci siamo ritrovati”. Giulio ha colto anche occasione per dichiarare le proprie intenzioni future, sorprendendo il pubblico. “Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato. Poi si vedrà”.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Giulio Berruti si è lasciato andare, raccontando a Verissimo la sua storia d’amore con Maria Elena Boschi. “Ci siamo incontrati nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti tre anni dopo a un evento.” ha dichiarato l’uomo. “Finito il lockdown e dopo che io avevo chiuso una precedente storia d’amore, ci siamo rivisti e pian piano è nato un rapporto speciale“. Poi ha continuato: “La prima volta che si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Alla fine, non avrei mai pensato di innamorarmi di una donna che fa politica”.