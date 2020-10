GF Vip, Elisabetta Gregoraci rimane in gara: “Televoto truccato”

L’eliminazione di Guenda Goria e la vittoria al televoto di Elisabetta Gregoraci non è andata giù agli utenti web, i quali ritengono che il risultato sia stato manipolato.

Si è capito sin dai primi giorni di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip che ogni azione che avrebbe compiuto Elisabetta Gregoraci all’interno della casa sarebbe stata oggetto di critiche da parte dei fan del programma. La showgirl fa discutere per il modo in cui si comporta con Pierpaolo Petrelli. L’ex velino sembra davvero innamorato, mentre lei è più posata nei comportamenti, nelle parole e nelle dimostrazioni d’affetto. Questo ha indotto a pensare che la conduttrice calabrese possa utilizzare la storia per andare in fondo alla competizione.

In molti non hanno apprezzato nemmeno le parole che Elisabetta ha utilizzato per descrivere il rapporto con l’ex marito. Parole che hanno fatto discutere per settimane e che hanno portato ad un confronto mediatico con Briatore. Insomma quando la Gregoraci è stata messa in ballottaggio al televoto con Guenda Goria, in molti auspicavano che fosse proprio lei ad essere eliminata. Il fronte contro Elisabetta è così agguerrito, che dopo il risultato di ieri sono nate polemiche riguardanti una presunta manipolazione dei voti.

Elisabetta Gregoraci salvata dal televoto, per il web il risultato è stato manipolato

Quali sarebbero le prove che il web cita per sostenere che c’è stato un broglio? Innanzitutto lamentano il fatto che la votazione è stata tenuta aperta più di una settimana. Solitamente chi entra in nomination venerdì, viene votato entro il lunedì successivo. Per dinamiche interne al programma, però, l’eliminazione è stata spostata al venerdì. Secondo i sondaggi condivisi lunedì, solo il 13% dei votanti avrebbe salvato Elisabetta, mentre il 17% Guenda. Nei giorni successivi la preferenza, però, è stata ribaltata.

Un po’ poco per sostenere la manipolazione dei voti, anche perché non è certo la prima volta che viene posticipata un’eliminazione nel programma. Inoltre si tratta di una dinamica interna, dunque, non associabile al televoto stesso. E allora a cosa si riferiscono i fan del programma? Qualcuno ieri pomeriggio avrebbe trovato una falla nel sistema di voto online che permetterebbe ad un singolo di creare molteplici account e votare più volte. Secondo il popolo web, dunque, ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe condiviso più preferenze per la soubrette indirizzando la votazione in suo favore. Un fan avrebbe addirittura creato 625 account per darle 4000 voti e salvarla. Cospirazione o cospirazionismo?