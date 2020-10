Francesco Renga: foto, curiosità e vita privata del cantante italiano

Determinato e carico di talento, Francesco Renga è un celebre cantante italiano. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Francesco Renga è una delle figure di maggiore spicco nel mondo del pop-rock della penisola. Amato e conosciuto dalla maggior parte degli italiani, il cantante è considerato addirittura un sex symbol. Ex compagno di Ambra Angiolini ed ex front-man dei Timoria, Renga ha vissuto una vita alquanto movimentata. Scopriamola insieme.

Pierfrancesco Renga è nato a Udine il 12 Giugno 1968, sotto il segno dei Gemelli. Oggi ha dunque 52 anni. È alto un metro e settantotto centimetri e, sorprendentemente, non possiede alcun tatuaggio. Nonostante questo ha più volte dichiarato di sentirsi fiero ed orgoglioso nel vedere alcune frasi provenienti dai propri testi tatuate sulla pelle di alcuni fan. La musica è sempre stata la sua passione, sin dalla tenera età, ma non l’unica. Francesco infatti ha raccontato di essere un ottimo cuoco e di aver ereditato l’amore per la cucina dal papà.

Il suo esordio è stato insieme al gruppo dei Timoria, all’interno dei quali Francesco ha ricoperto il ruolo del cantante. Colori che esplodono è stato il loro primo album, e insieme sono arrivati al Festival di Sanremo, sezione Giovani, nel 1990. Indicato come uno dei migliori cantanti, Renga ha però deciso di abbandonare il gruppo e di proseguire come solista. La sua voce è oggi conosciuta in tutta Italia.

Renga ha sempre saputo di voler entrare a far parte dello scenario della musica italiana, sin da quando era bambino. Nonostante questo, ha lavorato per anni all’interno di un negozio di calzature femminile. Il cantante è molto attaccato alla propria privacy, e proprio per questo ha tenuto per sé molte delle sue informazioni personali. Non si conoscono infatti i guadagni dell’uomo e molti altri dettagli della sua vita privata. Amante della tranquillità, adesso abita a Brescia, in una magnifica villa lontana dal traffico e dai rumori della città.

Francesco Renga: vita privata e curiosità

Francesco Renga è stato insieme alla celebre Ambra Angiolini per ben 11 anni. I due non si sono mai sposati, perché se ne sono semplicemente dimenticati. La loro storia d’amore si è conclusa nel 2015, molto probabilmente a causa di un tradimento da parte di uno dei due. Insieme hanno dato alla luce due splendidi figli, Leonardo e Jolanda. I due genitori sono ancora in ottimi e pacifici rapporti e, seppur separati, si considerano una famiglia a tutti gli effetti. Attualmente sia Ambra che Francesco hanno trovato altrove l’amore. Lui sembrerebbe essere impegnato con Diana Poloni, mentre lei con Max Allegri, il tecnico della Juventus.