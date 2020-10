Elisabetta Gregoraci, Briatore incontra il suo fidanzato: scontro duro

Ancora polemiche e scontri sul fronte di Elisabetta Gregoraci. La showgirl è al centro tra le polemiche dell’ex Briatore e il presunto fidanzato

Elisabetta Gregoraci è diventata la protagonista indiscussa nella casa del Grande Fratello. Tra le polemica dell’ex marito Flavio Briatore al suo presunto nuovo fidanzato, il pilota Stefano Coletti. E proprio tra questi due c’è stato un incontro pericoloso Montecarlo in una nota pasticceria del Principato. I due, per puro caso, si sarebbero seduti vicini improvvisamente: una situazione davvero imbarazzante.

Elisabetta Gregoraci, l’incontro dell’ex Briatore con Stefano

L’episodio sarebbe andato in scena in una pasticceria rinomata di Montecarlo. Come svelato dal settimanale “Chi” c’è stato quest’incontro pericoloso nel Principato alla Pasticceria Cova Montecarlo. Flavio Briatore era in compagnia di un suo caro amico, mentre Stefano con i suoi genitori a fare colazione. Lo stesso pilota avrebbe abbassato lo sguardo all’arrivo dell’ex marito di Elisabetta, che dovrà svelare la sua vita sentimentale dopo gli ultimi flirt anche nella casa con Pierpaolo Petrelli.