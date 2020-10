Drammatico schianto auto – moto: David Bernard morto in un incidente stradale in Veneto, era stato consigliere comunale del paese.

Trichiana, frazione del comune di Borgo Valbelluna in Veneto, è teatro dell’ultimo drammatico incidente stradale che insanguina l’Italia: la vittima è un nome noto nel comune veneto, ovvero il perito edile David Bernard, che aveva ricoperto anche incarichi amministrativi.

Stando alla ricostruzione, intorno alle nove, un’auto condotta da una donna 41enne residente a Belluno, mentre percorreva la strada che porta da Limana a Trichiana, è giunta all’altezza di un incrocio e per cause che non sono ancora state accertate, entrava in collisione con la moto in sella alla quale si trovava David Bernard.

Morto David Bernard, ex consigliere comunale a Borgo Valbelluna

L’ex consigliere comunale del comune di Trichiana proveniva dalla direzione opposta ed è stato sbalzato a terra. Sul posto per i rilievi sono giunti i militari dell’Arma dei carabinieri del Radiomobile di Feltre. Sul luogo dell’incidente anche i mezzi di soccorso del Suem 118. Disperati i soccorsi al centauro. L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato elitrasportato all’ospedale, dove è morto dopo poco. Purtroppo erano troppo gravi le ferite causate dalla collisione.

La vittima, che di lavoro era geometra, era persona attiva e stimata dalla comunità. Grande in queste ore il dolore nel comune di Borgo Valbelluna per la sua scomparsa. L’incidente ha provocato anche diversi problemi per la viabilità, soprattutto nella zona del centro commerciale che si trova in località Trichiana. Stamattina a quell’ora il traffico era già abbastanza intenso.