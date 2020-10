Crotone Atalanta Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Crotone e Atalanta è l’anticipo della sesta giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Un’Atalanta che quest’anno sembra viaggiare a correnti alternate affronta oggi pomeriggio alle 15, nel primo anticipo della Serie A TIM, il Crotone che nella classifica occupa la piena zona retrocessione. Un solo punto, con 5 gol fatti e ben quindici subiti finora in questo massimo campionato per la formazione di casa.

Per quanto riguarda la Dea, si deve notare il pessimo rendimento difensivo: non solo il pareggio per due a due in casa contro l’Ajax ma addirittura dodici i gol subiti finora, a fronte di ben 15 gol fatti. Nelle ultime due partite di campionato, contro Napoli e Sampdoria, ben sette le reti subite.

Precedenti di Crotone e Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa pomeriggio allo stadio Enzo Scida di Crotone tra i padroni di casa e i nerazzurri bergamaschi è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport 202 e Sky Calcio 1. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono appena quattro i precedenti in Serie A tra Crotone e Atalanta e i calabresi non hanno mai vinto. Si annoverano invece nelle statistiche ben tre successi della Dea: 1-3 nel settembre 2016, 1-0 nel febbraio 2017 e 5-1 a settembre dello stesso anno. Uno solo il pareggio tra le due squadre, a febbraio 2019, un uno a uno con i gol di Mandragora e dello stesso Palomino.

Crotone e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Stroppa e Gasperini stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, Pasalic, Pessina, Mojica; Gomez; Ilicic, D.Zapata.