Emergenza Covid, il Regno Unito va in lockdown per un mese. L’annuncio del premier Boris Johnson.

L’aggravarsi della pandemia di Covid-19 ha costretto un altro Paese a tornare in lockdown: il Regno Unito. L’annuncio è stato dato questa sera dal Primo Ministro Boris Johnson che ha comunicato tutta una serie di nuove restrizioni e chiusure, invitando i britannici a restare a casa.

I contagi giornalieri del Regno Unito sono balzati negli ultimi dieci giorni: dai 26.684 del 21 ottobre, agli oltre 24mila degli ultimi giorni. Mentre oggi sono stati 21.915. Comunque numeri inferiori a quelli dell’Italia che negli ultimi due giorni è balzata sopra i 31mila contagi giornalieri. Nuovi provvedimenti sono attesi anche qui e il governo sarebbe al lavoro a un nuovo DPCM

Intanto, nel pomeriggio anche l’Austria ha annunciato un nuovo lockdown, con chiusure di negozi e locali pubblici e il coprifuoco dalle 20 alle 6. Tutti i maggiori Paesi europei stanno chiudendo o hanno già chiuso. A cominciare dall’Irlanda, che è stata la prima in Europa, poi subito dopo la Repubblica Ceca. Quindi la Germania, la Francia e il Belgio. Tocca all’Italia e anche la Spagna probabilmente introdurrà nuove misure restrittive.

Nel frattempo, ecco cosa ha deciso il governo britannico.

Covid, il Regno Unito in lockdown per un mese

Il nuovo lockdown del Regno Unito entrerà in vigore il 4 novembre prossimo e avrà la durata di un mese. Come quello degli altri Paesi europei sarà comunque meno rigido. Le scuole e le università resteranno aperte, mentre pub, bar e ristoranti. In tutto il Paese. Saranno limitati anche gli spostamenti delle persone. Misure dure ma necessarie per contenere la diffusione dei contagi.

