Chi è Giulio Berruti: età, carriera, foto, amori e vita privata

Giulio Berruti è un celebre attore italiano. Ultimamente sta spopolando anche negli USA. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Giulio Maria Berruti è un celebre attore italiano. L’uomo è stato parte del cast di numerosi film e serie tv. Ultimamente si è sentito molto parlare di lui, soprattutto per la liason amorosa con Maria Elena Boschi. La coppia è stata indubbiamente la più chiacchierata di tutta l’estate, e ancora oggi i gossip vertono intorno alla loro storia d’amore. Leggiamo allora qualcosa in più sull’affascinante attore e sulla sua vita privata.

Giulio è nato a Roma il 27 Settembre 1984, sotto il segno della Bilancia. Oggi ha dunque 36 anni. Il bellissimo attore dai profondi occhi blu è alto un metro e novanta e possiede alcuni tatuaggi sulle braccia. I suoi genitori sono conosciuti all’interno della capitale. Il padre infatti, Giuseppe Berruti di Moncalvo è un celebre chirurgo oculista, mentre la madre, Francesca Romana Reggiani, è un famoso avvocato, che ha ottenuto addirittura nel 2015 il titolo di “Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

La carriera da attore non è stato inizialmente il progetto di vita principale di Giulio. L’uomo infatti, dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico, ha deciso di intraprendere lo stesso percorso del padre. Si è iscritto all’Università Tor Vergata, laureandosi nel 2010 in Odontoiatria e Protesi Dentaria, e specializzandosi in Ortodonzia successivamente.

La passione per il mondo dello spettacolo, che Giulio ha coltivato sin dalla tenera età, ha però preso il sopravvento. L’uomo, che ha esordito con qualche apparizione sulle passerelle, ha conquistato il pubblico, ottenendo alcuni posti come attore. In poco tempo Giulio è riuscito a prendere parte al cast di numerosi film e serie tv, diventando sempre più celebre nel panorama televisivo italiano. Nel 2018 ha addirittura pubblicato un libro, Nutshell, che ha riscosso un discreto successo.

Giulio Berruti: vita privata e curiosità

Giulio Berruti non è sempre stato spigliato e determinato come appare oggi al pubblico. In passato infatti ha raccontato di essere stato un ragazzo molo timido. La boxe però è riuscita ad aiutarlo a formarsi caratterialmente e a superare i suoi ostacoli. Al momento è impegnato con Maria Elena Boschi, e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. Attualmente l’attore lavora dividendosi tra l’Italia e gli Stati Uniti.