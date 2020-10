Ballando con le Stelle, spunta il retroscena: “Deve ballare con le stampelle”

E’ spuntato un nuovo retroscena su Ballando con le Stelle, riguardo una delle concorrenti che balla con le stampelle.

Per questa stagione di “Ballando con le Stelle” non c’è pace. A poche ore dalla diretta del sabato sera, infatti, fanno capolino nuovi problemi. Pochi giorni fa è stato annunciato il cambio di maestro per Vittoria Schisano, a causa di un infortunio.

Il maestro Marco De Angelis, infortunato con un’intossicazione alimentare, è fuori dalla competizione e verrà sostituito da Samuel Peron, che gareggerà con Vittoria Schisano. Un altro incidente per “Ballando con le Stelle” riguarda Elisa Isoardi che, per la seconda puntata consecutiva, scenderà in pista con la caviglia fasciata, impossibilitata a ballare. L’infortunio della conduttrice si sta prolungando più del previsto: da due settimane, infatti, sta combattendo con una brutta tendinite al piede destro, che le impedisce di ballare e allenarsi al massimo.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, come balleranno?

Inizialmente il problema di Elisa Isoardi sembrava transitorio e risolvibile in poco tempo, ma si sta complicando giorno dopo giorno. Per non abbandonare il programma, lo scorso sabato la conduttrice e il suo maestro Raimondo Todaro si sono esibiti in una coreografia di moderno, svolta interamente su un letto, sul quale la Isoardi si è potuta muovere liberamente senza utilizzare il piede.

Quella ideata dalla coppia, però, è una soluzione provvisoria anche se premiata dalla giuria e dal televoto. Non doveva, tuttavia, prevedere un bis e tutti si aspettavano che Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sarebbero esibiti normalmente questa settimana. In un video pubblicato poche ore fa, però, hanno annunciato: “Che ballo faremo? Ballo con le Stampelle!“. La conduttrice, infatti, non può poggiare il piede e la soluzione con le stampelle sembra l’unica via percorribile, anche se il pubblico non l’ha particolarmente apprezzata.