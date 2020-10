Alessandra Mussolini sgridata da Maykel Fonts: ecco perché

Su Instagram Alessandra Mussolini “duetta” con il suo insegnante a Ballando con le stelle spiegando che durante le prove lui l’ha ripresa duramente…

Alessandra Mussolini prova a sdrammatizzare, ma la “strigliata” di Maykel Fonts non l’ha lasciata indifferente. Su Instagram la politica nonché concorrente di Ballando con le Stelle “duetta” con il suo insegnante raccontando che, durante le prove, lui l’ha ripresa duramente perché non riusciva a seguire il tempo. La Nostra ha però trovato un escamotage per riuscire a non perdere i passi, ballando con le cuffie…

Il rapporto tra Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

Piccole schermaglie a parte, c’è un buon feeling tra Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, una delle coppie in gara della 15° edizione di Ballando con le Stelle. In un’intervista a Novella 2000 l’ex europarlamentare del Ppe ha parlato del bel rapporto che si sarebbe instaurato col ballerino, senza però nascondere i poco soddisfacenti voti ricevuti per le loro esibizioni.

“Se mi dici questo ballo è orrendo è ok, ma se mi dici che sei volgare che c’entra con la performance? Se mi tocchi sul personale mi rovini…”, lamenta la Nostra. E ancora: “I voti sono bassi, questo ci danneggia molto… Mariotto e Carolyn sono più equilibrati, mentre con Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino c’è un rapporto conflittuale…”. A parte questo però lei e Maykel sono contenti: “Ci divertiamo tanto insieme… C’è complicità, poi gli faccio le battute e lui a volte non capisce la mia ironia, è un ingenuo…”.

