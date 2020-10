Alessandra Mussolini confessa: “Non posso vivere senza di lui”

Alessandra Mussolini, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, ha fatto una confessione molto sentita.

Alessandra Mussolini è tra i concorrenti di questa edizione di “Ballando con le Stelle“, il talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Durante la scorsa puntata, la Mussolini ha fatto una dichiarazione d’amore molto sentita.

“La famiglia è la mia bussola. Non potrei vivere senza mio marito e i miei figli. La famiglia va puntellata ogni giorno, non la puoi trascurare e non è un costo. Sarebbe un costo se non ci fosse l’amore che io ho. Ho un amore tremendo per i miei figli e mio marito”, ha detto Alessandra Mussolini alle telecamere del programma di Rai1. Con il marito, Mauro Florani ha avuto tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. Senza la sua famiglia la politica non sarebbe la stessa, come ha spiegato anche lei a Milly Carlucci.

Alessandra Mussolini, per lei al primo posto la famiglia

Durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle“, la signora Rossella ha applaudito Alessandra Mussolini, dicendo che: “Riguardo al dolore che le donne portano sulle spalle, Alessandra è un riferimento che ogni donna può fare proprio”. Quest’esclamazione non ha trovato l’approvazione della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Alessandra Mussolini, ancora in diretta, ha voluto difendere il proprio amore per il marito Mauro Florani e per i figli, che occupano il primo posto nella sua vita. “Sembrate dei robot, ci sono anche dei sentimenti“, ha replicato la parlamentare ribadendo di scegliere sempre la strada che le suggerisce il cuore dove sono incisi i nomi del marito e dei figli.