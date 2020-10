Uomini e Donne | lo studio è una polveriera tra crisi ed abbandoni

Gli spettatori ne vedranno delle belle a ‘Uomini e Donne’. Diversi partecipanti dello show di Maria De Filippi vivono situazioni di tensione.

Nella puntata di ‘Uomini e Donne’ del 30 ottobre 2020 ci saranno diversi colpi di scena. Il programma condotto da Maria De Filippi aveva già subito uno scossone per via dell’abbandono improvviso da parte di Gemma Galgani. La ‘Dama’ ha lasciato la trasmissione in aperta polemica con Tina Cipollari, sua eterna rivale.

Intanto adesso l’attenzione si sposta su Roberta Di Padua e Michele, con lei che appare infuriata con il suo cavaliere perché quest’ultimo ha aperto la porta a Serena, la new entry. I due sono usciti a cena insieme e chiaramente Roberta non l’ha presa bene. Anche perché Michele sembrerebbe essere diventato evasivo nei suoi confronti. E Michele è uno che evidentemente è portato nel fare arrabbiare le donne. Infatti essersi avvicinato a suo tempo alla Di Padua aveva generato sconforto in Carlotta Savorelli, che con lui ha scelto di chiudere.

Uomini e Donne: tra crisi, litigi e gente che lascia lo studio

Il fatto è che Michele trova diversi difetti in Roberta. Lui poi è fortemente incline ad assecondare le belle ragazze, come Giulia, un’altra nuova arrivata. Allora Roberta non può non reagire male: anche lei ha lasciato lo studio. E non è che le cose vadano meglio in generale, a ‘Uomini e Donne’. Infatti Gianni Sperti ed Aurora Tropea hanno litigato di nuovo e lei rivela di volere andare fino in fondo con Giancarlo. Infine, Roberta non sarà la sola ad andarsene. Infatti anche Valentina e Germano alzeranno i tacchi, sempre a seguito di uno scontro con Aurora.

