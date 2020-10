Terremoto oggi | scossa violentissima di 6.6 distrugge vari edifici | FOTO

Un fortissimo terremoto oggi ha portato grande devastazione ed enorme paura. L’intensità del sisma è assai elevata, tanti i palazzi crollati.

Un terremoto oggi, di proporzioni devastanti, ha colpito questa mattina, 30 ottobre 2020, la Turchia e la Grecia, portando distruzione e tanta paura. La scossa ha toccato una intensità massima di magnitudo pari a 6,6°. Ci sono palazzi con crepe enormi ed anche abitazioni crollate, sia su territorio turco che su quello greco.

Per quanto riguarda il versante ellenico, il sisma ha interessate svariate isole del Mar Egeo. La presidenza turca per la gestione dei disastri e delle emergenze ha affermato che il terremoto oggi ha avuto come epicentro il mare aperto ad una profondità di 16 chilometri e mezzo. Ciò nonostante il suo riverbero sulla terraferma è risultato molto potente e ha colpito in particolar modo il centro abitato turco di Izmir. Ci sono testimonianze con immagini e video girate dai residenti che mostrano i forti danni apportati ad almeno sei edifici, alcuni dei quali crollati. Ad ogni modo non risultano danni a cose o persone. Anche la terraferma greca ha sentito il terremoto oggi, Atene compresa.

Terremoto oggi, sisma violentissimo in Turchia e Grecia causa enormi danni

Tra le isole dell’Ellade più interessate dal fortissimo movimento tellurico c’è Samos, dove il vicesindaco ha parlato di diverse case crollate o danneggiate. Il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo ha affermato che il terremoto ha avuto un epicentro a poco meno di 13 chilometri di distanza dall’isola. Samos conta 45mila abitanti e si affaccia proprio a pochissima distanza dalla Turchia. Tutti i residenti hanno ricevuto l’invito a stare lontano dall’area costiera, in quanto un rischio legato ad un eventuale tsunami non è da escludere. Anche gli abitanti della Marmara, dove sorge Istanbul, hanno avvertito l’evento.

