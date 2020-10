Temptation Island, Anna Ascione positiva al Covid-19

Una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, Anna Ascione, è risultata positiva al tampone per il Covid-19.

Una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione di Temptation Island è stata Anna Ascione. La ragazza ha partecipato al reality sui sentimenti insieme al compagno di lungo corso Gennaro Mauro. Dopo un fidanzamento durato anni, Anna voleva sapere se Gennaro era la persona giusta per costruire un futuro insieme. Purtroppo, però, il percorso fatto sull’isola della tentazione le ha fatto comprendere che la relazione era giunta al capolinea.

Leggi anche ->Temptation Island, chi è Anna Ascione: età, foto, lavoro

La ragazza non ha gradito il modo in cui il compagno si è comportato durante la permanenza sull’isola. Ritiene che le abbia mancato di rispetto in ogni occasione e che, in generale, non può fare affidamento su di lui per le sue necessità. Gennaro ha cercato di farle cambiare idea, le ha detto che ha compreso i suoi errori e che gli manca praticamente tutto della loro relazione. Anna, però, è stata irremovibile ed ha deciso di lasciare il programma da sola.

Leggi anche -> Temptation Island, Anna dice addio a Gennaro: il motivo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Anna Ascione positiva al Coronavirus

La sua decisione ha diviso l’opinione pubblica, ma in queste ultime ore non si parla più del suo percorso a ‘Temptation Island‘, bensì del suo stato di salute. La stessa Anna, infatti, ha confidato ai follower su Instagram di essere risultata positiva al Covid-19. La ragazza ha spiegato di essersi sentita poco bene negli ultimi giorni e di aver deciso di fare il tampone per sicurezza. Purtroppo l’esito è stato positivo, dunque al momento deve stare in isolamento e attendere l’evolversi della malattia. Anna tuttavia resta positiva e dice: “Combattiamo anche quest’altra battaglia…”.

Dopo la comunicazione sui social sono stati tantissimi, coloro i quali le hanno voluto scrivere un messaggio di solidarietà e di supporto. Una dimostrazione d’affetto che la protagonista di Temptation Island ha apprezzato molto: “Siete stati davvero in tanti a scrivermi una parola di conforto, mi avete tanto rasserenata per quanto sia possibile…”.