Tale e Quale Show, anticipazioni e imitazioni della puntata del 30 ottobre

Questa sera in onda su Rai 1 il torneo dei campioni di Tale e Quale Show, a condurre sempre Carlo Conti, ma da casa.

Questa sera in onda su Rai 1 alle 21,20, in prima serata, la nuova puntata di “Tale e Quale Show”, il programma in cui vip e volti dello spettacolo imitano e interpretano grandi successi musicali. La conduzione è sempre affidata all’immancabile Carlo Conti che, positivo al Corona virus ma asintomatico, condurrà da casa. In studio sempre i giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli.

Sfida tra i migliori di Tale e Quale Show

Durante la scorsa puntata di Tale e Quale Show, è stato incoronato il vincitore di questa edizione 2020: il cantautore sardo Pago che ha convinto tutti con la sua imitazione del grande Bruce Springstreen.

Leggi anche–> Tale e Quale Show, Pago rompe il silenzio dopo la vittoria

In gara, nella puntata di questa sera, condotta da Carlo Conti versione casalinga, i 6 migliori imitatori di questa edizione, compreso Pago ovviamente ( Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz) e i 4 migliori dell’edizione 2019 (Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi). L’edizione dell’anno scorso di Tale e Quale, che aveva la stessa giuria di quest’anno, era stata stravinta di Agostino Penna, con Francesco Monte e Lidia Schillaci a seguire.

Leggi anche–> Dada Loi, chi è la cantante e vocal coach di Tale e Quale Show

Nonostante la lontananza, Carlo Conti farà comunque sentire la sua presenza e il suo calore a tutti. Aveva annunciato giorni fa di essere positivo al Covid19 con un messaggio rivolto al pubblico, su instagram: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid . Sono a casa , praticamente asintomatico , ma sotto controllo medico“. Tanti amici vip e non solo gli hanno fatto sentire la loro vicinanza con commenti di sostegno al conduttore, augurandogli una pronta guarigione e assicurandogli che tutti lo avrebbero seguito come sempre, anche se da lontano.

Leggi anche–> Tale e Quale Show, la verità di Carmen Russo: “Che proposta indecente”

Potete seguire la nuova puntata di Tale e Quale Show su oggi 30 ottobre su Rai 1, in prima serata, dalle 21,20.