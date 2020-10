Arrestato dopo che fa prostituire la moglie e stupra la figlia. Un uomo aveva anche immagini di un altro figlio senza vestiti sul suo telefonino.

Un uomo stupra la figlia minorenne dopo avere picchiato e minacciato la moglie di prostituirsi. Alla ragazzina aveva anche mostrato alcuni video della donna, della quale lui era difatti il protettore. Infatti prendeva appuntamenti con gli altri clienti e concordava con loro i prezzi delle prestazioni.

Tra l’altro aveva anche un altro figlio più piccolo, del quale teneva delle immagini a sfondo pedopornografico sul proprio cellulare. Per fortuna le forze dell’ordine hanno fermato questo individuo, che ora deve rispondere di diversi reati, tutti aggravati dal fatto di avere compiuto abusi su minorenni suoi congiunti carnali. Tra i crimini che la Procura di Catania contesta all’uomo 42 anni, figurano maltrattamenti in famiglia, abusi su minore, estorsione, calunnia e produzione di materiale pedopornografico. Adesso si trova in carcere in custodia cautelare, con l’interdizione ad avvicinarsi alla famiglia quando uscirà di galera.

Stupra la figlia, aveva anche costretto la moglie a prostituirsi

L’uomo aveva anche minacciato la moglie affinché non lo denunciasse, ricorrendo pure a maltrattamenti. Aveva già un altro procedimento penale in corso e per questo motivo si trovava già agli arresti domiciliari. Non contento infatti quest’uomo stupra la figlia. La donna costretta a sua volta a subire le violenze ed a prostituirsi se n’era andata di casa ad un certo punto, ma lasciando i figli all’uomo per timore di subire delle ritorsioni. Sembra comunque che tra l’imputato e la ragazzina violentata non ci fosse un vincolo di sangue diretto e che lui ne fosse il patrigno. Fatto sta che si tratta di una orribile storia di degrado che per fortuna ha visto una fine. Una vicenda che ha suscitato enorme orrore.

