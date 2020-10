Stasera in Tv: Fratelli di Crozza, tutte le anticipazioni della puntata

Questa sera in onda la nuova puntata del programma satirico di Maurizio Crozza, “Fratelli di Crozza”, in prima serata sul canale Nove.

Torna a farci divertire Maurizio Crozza con il suo programma satirico “Fratelli di Crozza”, questa sera in prima serara sul canale Nove. Il comico genovese ci condurrà attraverso un vasto assortimento di sketch e imitazioni dei principali personaggi politici e non del momento.

Ecco cosa aspettarsi da Crozza questa sera

Reduce dall’enorme successo della scorsa puntata del programma, che aveva totalizzato la cifra record di 1,4 milioni di spettatori con uno share del 5,8%, il comico genovese torna sul canale Nove con una nuova puntata del suo show di satira “Fratelli di Crozza”.

Direttamente dagli studi di Milano, il comico racconterà ancora una volta con ironia tagliente e comicità i principali avvenimenti della attualità italiana e non, il tutto condito con le consuete imitazioni satiriche dei personaggi del momento della politica, dell’attualità e dello spettacolo.

Le divertentissime imitazioni della scorsa puntata, disponibili in streaming gratis su DPLAY, erano state particolarmente gradite dal pubblico:il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ingaggia il conduttore Amadeus per combattere l’evasione fiscale, un chiaro scimmiottamento dell’iniziativa di Conte di rivolgersi a Chiara Ferragni e Fedez per comunicare ai followers più giovani l’importante dell’uso delle mascherine. E ancora Luca Zaia, governatore del Veneto, per spiegare il nuovo piano della sanità pubblica e il monologo del comico genovese sulla presunta rete di corruzione che ha investito la Regione Lombardia.

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma realizzato anche da Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.