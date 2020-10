Stasera in Tv: Quarto Grado, tutte le anticipazioni della puntata

Stasera in onda su Rete 4 la nuova puntata di “Quarto Grado” condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ecco cosa aspettarsi.

Questa sera torna l’appuntamento settimanale con Quarto Grado, il programma di informazione e attualità che esplora i casi di cronaca del momento e non solo, condotto da Gianluigi Nizzi e Alessandro Viero, in onda su Rete 4 alle 20,30. Tutte le anticipazioni sui casi trattati nella puntata di questa sera.

I casi trattati stasera a Quarto Grado

Nella nuova puntata di oggi 30 ottobre, a Quarto Grado, si tornerà a parlare del caso della coppia di Lecce e i nuovi sviluppi. Daniele De Santis e Eleonora Manta e erano stati vittime della furia omicida di Antonio De Marco, che li aveva uccisi lo scorso 21 settembre nel loro appartamento di Lecce. Nuovi sviluppi, che saranno trattati proprio questa sera a Quarto Grado, parlano di una premeditazione dettagliata del delitto sul diario di de Marco.

Il programma si occuperà anche ancora una volta del caso Roberta Ragusa, scomparsa da Gello San Giuliano il 14 gennaio di otto anni fa. Suo marito Antonio è stato condannato a vent’anni di carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Tuttavia, anche per volontà stessa dell’assassino, la difesa vuole riaprire il caso, per tentare di scagionare l’allora amante di Antonio, Sara Calzolaio.

Quarto Grado dà come sempre anche la possibilità agli spettatori di inviare segnalazioni, a volte molto preziose per i casi di cronaca trattati in studio, tramite il centralone e i canali social ufficiali del programma, in particolare Facebook.

Potete seguire il programma in diretta su Rete 4 questa sera alle 20,30 oppure in streaming su Mediaset Play on demand, nell’aposita sezione, dove trovate sia la puntata intera che singole clip più corte per accedere velocemente agli argomenti trattati durante le serate.